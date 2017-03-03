"Savaştan kaçtık. Burada kimsemiz yok"

Nadire Bahadi

Mağusa’da polis ekipleri dün otobüs durağında 9 kaçak göçmene rastladı. Göçmenler arasında yaşları 2, 4, 7 ve 14 olan 4 çocuk ve 3 kadın bulunuyor.

Mağusa Polis Müdürlüğü’ne götürülen göçmenlerin, Suriye’deki savaştan kaçıp Güney Kıbrıs’taki akrabalarının yanına gitmek isterken insan tacirlerinin eline düştüğü ortaya çıktı.

Mersin’den gemiye binen 9 kaçak göçmenin Güney Kıbrıs’a götürülecekleri yönünde kandırılarak insan tacirlerine 14 bin 500 Dolar ödedi.

Güney Kıbrıs yerine Glapsides sahili

Güney Kıbrıs yerine Glapsides sahiline bırakılan göçmenler dün Kaliland bölgesinde otobüs durağında beklerken Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polisler tarafından tespit edildi.

9 kaçak göçmenden 6’sı dün “Onaylanmış liman olmayan bir yerden KKTC’ye giriş yapma” suçlamasıyla Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Mahkemeye çıkarılmayan 2,3 ve 7 yaşındaki çocuk ise mahkeme süresince Sosyal Hizmetler kontrolüne verildi.

Mahkeme soruşturma amaçlı kaçak göçmenlerin 1 gün tutuklu kalmasına emir verirken, kadın ve çocuklar bu süreçte polis hücreleri yerine bir otele yerleştirildi.

Önce Suriçi’ne sonra bir eve götürüldüler

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru İbrahim Bulut, Suriye uyruklu 9 kaçak göçmenin 1 Mart tarihinde, Mersin’den bilmedikleri bir kişinin teknesi ile Mağusa’ya Glapsides-Bedis arasında tespit edilemeyen bir yere indirildiklerini ve zanlıların onaylanmış liman olmayan bir yerden KKTC’ye giriş yaptıklarını açıkladı.

Zanlıların ayni tarihte bilmedikleri bir kişi tarafından bir araç ile Bedis bölgesinden alınarak Suriçi’ne bırakıldığını belirten Bulut, bir süre sonra ayni kişinin zanlıları bıraktığı yerden alarak Mağusa’da Kaliland bölgesinde bir daireye bıraktığını açıkladı.

Bulut, zanlıların Kaliland bölgesindeki otobüs durağında beklerken Narkotik ekipleri tarafından tespit edildiğini belirterek, Mağusa Polis Müdürlüğü’nde Adli Şubeye getirildiklerini söyledi.

14 bin 500 Dolar karşılığında insan kaçakçılığı

Polis memuru İbrahim Bulut, zanlılardan ikisinin poliste gönüllü ifade verdiğini açıkladı. Kaçak göçmenlerin ifadeleri gerçekleri ortaya çıkardı. Bulut, zanlıların ifadelerinde bilmedikleri bir şahısın kendilerini 14 bin 500 Dolar karşılığında bir tekne ile alıp Güney Kıbrıs’a götüreceği vaadinde bulunduğunu anlattıklarını söyledi.

Bulut zanlıların ifadelerinde KKTC’ye bilmeden geldiklerini, kendilerinin Rum tarafına geçmek istediklerini, orada akrabalarının olduklarını belirttiklerini açıkladı.

yürütülen soruşturmanın yeni başladığını belirten Bulut, zanlılara yardımcı olan kişilerin arandığını açıkladı. Polis memuru soruşturmanın salimen yürütülebilmesi amacı ile mahkemeden tutukluluk süresi talebinde bulundu.

Gözyaşlarını tutamadı

Mahkemede söz alan kadın göçmenlerden biri, “biz zaten savaştan kaçtık. Burada kimsemiz yok. Güney Kıbrıs’ta akrabalarımız var” diyerek mahkemede gözyaşlarına boğuldu.