Savcılık Le Pen'i ifade vermeye çağırdı

Fransa’da aşırı sağın cumhurbaşkanı seçimlerinde aday gösterdiği Marine Le Pen, hakkında açılan yolsuzluk davası ile ilgili olarak çağrıldığı savcılığa ifade vermeye gitmeyeceğini bildirdi.

Le Pen avukatı Rodolphe Bosselut aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, “Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi olarak siyasi dokunulmazlık hakkına sahip olduğunu” belirtti ve “seçimlere kadar savcılığa ifade vermeye gitmeyeceğini” bildirdi.

Le Pen, geçen ay yine aynı soruşturma kapsamında bu kez polise ifade vermeyi reddetmişti.

AP’da danışman kadrosunda gösterildiği belirtilen ve Le Pen'in korumalığını yapan Thierry Legier ve aşırı sağcı liderin yakın arkadaşı Catherine Griset, geçen ay polis tarafından sorgulanmıştı.

Fransız polisi, yine geçen ay sonu partinin Paris’teki merkezine baskın düzenleyerek arama yapmıştı.

Ulusal Cephe’nin AP'de yolsuzluk yaptığına dair iddialar son bir aydır Fransa gündemini meşgul ederken, bu kapsamdaki soruşturmanın genişleyebileceği bildiriliyor.

AB'nin Yolsuzlukla Mücadele Organı (OLAF), AP'de Le Pen'in danışmanı olarak maaş alan ancak gerçekte Le Pen'in korumalığını yapan Thierry Legier hakkında soruşturma başlatmış, Legier'in parlamentodan 2011'de 3 ay maaş aldığını ortaya çıkarmıştı.

Marine Le Pen’in yakın arkadaşı Catherine Griset'in ise yine 2010-2016 yılları arasında Avrupa Parlamentosundan danışman sıfatıyla maaş aldığı bildirilmişti. Griset’in aslında Avrupa Parlamentosunda hiç çalışmadığı, sadece parti merkezinde görevli olduğu belirtiliyor.

OLAF dışında Fransız yargısı da 15 Aralık’ta konu ile ilgili soruşturma başlatmıştı.

Fransa'da nisan-mayıs aylarında iki turlu yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi anketlerde Le Pen'in ilk turu önde bitirecek desteğe sahip olduğu görülüyor.

Öte yandan AP Genel Kurulu, bu hafta, terör örgütü DEAŞ’ın bir infaz görüntüsünü sosyal medyada paylaştığı için hakkında açılan dava ile ilgili olarak, sadece bu dosyaya mahsus olmak üzere yargılanabilmesi için Le Pen hakkındaki siyasi dokunulmazlığı dün kaldırmıştı.