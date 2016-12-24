“Sayaç Esentepe’de 2 bin TL”

Esentepe’de yaşayan bazı vatandaşların, “Belediye’nin kendilerinden su altyapısı ve yeni sayaç için çok büyük meblağlarda para istediğini, bunu kabul etmeyip tankerle su taşımak isteyenlere belediye başkanının “tankerlerin girişini engellerim, getiremezsiniz” dediği yönündeki haberlere Belediye Başkanı Cemal Erdoğan yanıt verdi. Haberal Kıbrıslı Gazetesi’nin manşete çektiği iddialarla ilgili olarak tekrar açıklamada bulunan Erdoğan, “Esentepe Belediye’sinin belirlemiş olduğu fiyat 2 bin TL’dir. Her belediye kendi tüzüğünü hazırlar gönderir, Bakanlar Kurulu onayı ve Resmi Gazete ’de yayınlandıktan sonra belediyelerin Bakanlar Kurulu’ndan onayladığı tüzük artık resmi tüzük olur” şeklinde konuştu.

“Bakanlar Kurulu’nda onaylandı”

Fiyat konusunda belediye olarak bu fiyatı Bakanlar Kurulu’na gönderdiklerini kaydeden Erdoğan, “Bakanlar Kurulu’nda onayladı. Sayaç bütün Kıbrıs’ta 2 bin TL değildir. Sadece Esentepe Belediyesi sınırlarında 2 bin TL’dir. Her belediye kendi tüzüğünü hazırlar gönderir, Bakanlar Kurulu onayı ve Resmi Gazete ’de yayınlandıktan sonra belediyelerin Bakanlar Kurulu’ndan onayladığı tüzük artık resmi tüzük olur” şeklinde konuştu.

“Esentepe merkezine yakın olan 8 tane siteye benden önceki Belediye Başkanı Erdal Barut su sağladı ve altyapı paralarını onlardan aldı”

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu inşatlara inşaat izni verilirken kesinlikle su alt yapısının suların yetersiz olduğundan dolayı Esentepe Belediyesi tarafından verilmeyeceği kesindir. Fakat bir gün sular yeterli olursa o zaman da bütün alt yapı paraları ev sahipleri tarafından ödenek şartıyla bu izin verilir. Bu süreçte Türkiye’den su geldi. Fakat Türkiye’den su gelmeden önce Esentepe merkezine yakın olan 10 tane siteye benden önceki Belediye Başkanı Erdal Barut su sağladı ve altyapı paralarını onlardan aldı. 35 bin TL para alındı.

“Şimdiki ev sahipleri neden vermesin?”

Esentepe’ye o günkü suyundan bağladı. Ondan sonrakilerine artık şebekenin yetmediğini ve su verilmeyeceğini söyledi. Peki, 10 tane siteye bağlanırken parası verilmişti. O zaman şimdiki ev sahipleri neden vermesin? Şimdiki sitelerin hiçbirinde Esentepe Belediyesi’nin altyapısı yoktur. Yani oraya gidip sayaç bağladığım zaman su nereden gelecek?

“Elektrik Kurumu’nda bile 2 tane elektrik direği dikmek istesen bin Sterlin alıyorlar”

Esentepe Belediyesi 50 km boru döşeyecek. Bu borunun da metresinin bir kısmı 19, bir kısmı 52, bir kısmı da 70 TL’dir. Bu boruları Esentepe Belediyesi nereden alıp bunlara döşeyecek? Var mı böyle bir uygulama? Elektrik Kurumu’nda bile 2 tane elektrik direği dikmek istesen bin Sterlin alıyorlar. Esentepe Belediyesi’nden sen su talep edeceksin, ama bu suyu sana Esentepe Belediyesi ücretsiz verecek. Böyle bir uygulama var mı?

“Esentepe Belediye’sinin su şebekesine dahil olacaksan bunun karşılığı 2200 + KDV’dir”

Bunlar yanlarına yakın birkaç İngiliz ile beraber olayı provoke ettiler. Yoksa 50 km boru döşenecek, Türkiye’den gelen suya ortak edecek, o sudan faydalanacaksın, Esentepe Belediye’sinin su şebekesine dahil olacan, bunun da karşılığı 2200 + KDV’dir. Bu aslında çok bir para değildir, Gönyeli Belediyesi ile de konuşmuştum.”

“Kaynağı nereden isterse olsun, belediyeden izin alınmadan belediye sınırları içerisinde tankerle su dağıtımı ve satışı yapılamaz”

Su tankerleri konusunda da açıklamada bulunan Erdoğan, “1 Ocak’tan sonra bütün belediye zabıtalarını tankerle su giden noktalara ellerinde oralardan numune alacak şişelerle göndereceğim. Tanker, benim bölgemden geçebilir, ama benim bölgemde dağıtım yapabilmesi için yasa çok açıktır. Kaynağı nereden isterse olsun, belediyeden izin alınmadan belediye sınırları içerisinde tankerle su dağıtımı ve satışı yapılamaz. Ben de belediye olarak izinlerin tamam, getirdiğin su da sağlıklı ise ‘sana izin vermem’ diyemem” dedi.