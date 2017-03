Saydam: "En pahalı elektrik, su ve telefon servisleri KKTC'de"

Çiğdem Aydın

Kıbrıs’ın kuzeyinde son dönemde yapılan zamlar hem vatandaşın hem de ekonomistlerin tepkisini çekiyor. “Dünyanın en pahalı elektriği ve suyunu kullandığımız gibi telefona da en yüksek fiyatı ödüyoruz” diyen ekonomistler, keyfi uygulamalar ve denetimsizliğin faturasının halka ödetildiğini savunuyor. Özellikle GSM ücretlerine yapılan son zamla KKTC’de yaşayan halkın gerek Türkiye gerekse Avrupa’daki birçok ülkeden daha pahalı konuştuğunu belirten ekonomistler, “GSM şirketleri, devlete ödedikleri 30’ar milyon dolar vergiyi 3 ayda kazanıyor” diyor ve rekabet olmadığı için haksız kazanç sağlandığını iddia ediyor…

Diyalog muhabirine konuşan Mali Müşavir Göksel Saydam, GSM şirketlerinin fiyat politikalarını eleştirerek “Eskiden tarifeler devletle birlikte saptanırdı ve resmi gazetelerde yayınlanırdı şimdi serbest. Devlet şimdi de arkalarında koşuyor zam yapmayın diye… Ne hal ise bu serbestlik öyle bir aşamaya geldi ki, Türkiye’den ve Avrupa’dan daha pahalıya konuşuyoruz” dedi.

Dolar Nisan’da 4 TL olabilir

Mali Müşavir Göksel Saydam, Diyalog TV’de katıldığı programda hem ülke hem de Türkiye ekonomisi hakkında da önemli tespitlerde bulundu. Türkiye’de yapılacak referandumun ardından FED’in de faiz artırımına gideceğini, dövizin patlama yaşayacağını savunan Saydam, Nisan ayında doların 4 Türk Lirası bulacağı tahmininde de bulundu. Kuzey Kıbrıs’ta hükümetlerin belirsizliğinin ülke ekonomisini kötü etkilediğine işaret eden Saydam, bir an evvel seçime gidilmesi gerektiğinin altını çizdi. Saydam, “KKTC’yi bu hükümetle zor günler bekliyor, bir an evvel ekonomik tedbirler için bir yol haritası çizilmesi gerekir” dedi.

Mali Müşavir Göksel Saydam’ın sorularımıza verdiği yanıtlar şöyle:

Soru: Ülkede yaşanan siyasi atmosferi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Cevap: Uzun süreden beridir özellikle bu hükümet iktidara geldikten sonra hükümete olan güvensizlik süratle artmaya başladı. Ülkede en güvenilemeyen kurum siyaset kurumu. Ekonomide ve diğer faaliyetlerde görüyoruz ki hükümet icraatlarında tutarsızlık var. Ekonominin antisi belirsizliktir. Ne yatırım olur, ne de sosyoekonomik kalkınma. Kaos ve belirsizlik ülkeyi içinden çıkılmaz ekonomik zorluklara taşır. Net olarak görülüyor ki hükümet koalisyon hükümetidir ve kendi aralarında da bir tutarsızlık vardır. Bunların biri mesai saatleridir. Devlet işveren olarak bir ayar yaptı sonra vazgeçti, saatleri ileri aldılar sonra geri çektiler, buna benzer birçok aldıkları kararlar var. Mahkeme iptal eder. Böyle yönetim mi olur? Atmalar, kapmalar bu hükümette çok. Parlamento toplanamaz hale geldi. Daha ne lazım bu memlekete, düzelmesi için ne yapılacak? Seçim yapılması lazımdır ki, kim gelirse gelsin bu işleri düzeltsin. Ana muhalefetin güvensizlik önergesi de doğru olmadı. Başbakanın işine gelen bir durum olacak partisinin vekilleri ve ortağının vekilleri kaldıracak parmakları ben güven tazeledim diyecek.

Soru: GSM operatörlerinin haberleşmeye getirdiği zam, elektrik zamları, akaryakıt fiyatları ve son olarak su kullanım ücretleri her belediye tarafından farklı uygulanıyor bu durum halkın alım gücünü nasıl etkiler?

Cevap: Şimdi yarama dokundunuz. Her iki GSM operatörü için de kamu özel iş ortaklığı vardı ilk bu ülkeye geldiklerinde. Yatırımlar devletin olacaktı, Telefon Dairesi’nin olacaktı. Bu altın yumurta doğuran tavukları biz dedik ki, ‘Verin bize otuzar milyon dolar ve biz size bunu özelleştirelim.’ 30-30 aldılar 10 milyon dolar da hazine payı dedikleri bir kaynak daha aldılar ve devrettiler.

“30’ar milyon doları 3 ayda çıkardılar”

Bu iki şirket bu serbestliği aldıktan sonra devlete ödedikleri 30’ar milyon dolar parayı 3 ayda çıkardılar şimdi de bağımsız oldular. Devlet şimdi de arkalarında koşuyor zam yapmayın diye. Eskiden devletle birlikte saptanırdı tarifeler ve resmi gazetelerde yayınlanırdı şimdi serbest. Ne hal ise bu serbestlik öyle bir aşamaya geldi ki, Türkiye’den daha pahalıya konuşuyoruz. Yüzde 35 özel tüketim vergisi alıyoruz, artı yüzde 20 de KDV. Neden devirden sonra hata anlaşıldı ve o gelir akışını telafi etmek için (gelir ortaklığı kalktı yüzde 35 özel iletişim vergisi ve yüzde 20 KDV) hiçbir şey yapılmadı. Şu anda dünyada en pahalı konuşan ülkeyiz. Bu iki GSM şirketi aralarında eylem birliği yapıyor rekabet denmez buna. Normalde yılda sadece bir kez artış yapılabilir diye bir madde koydular ona çerçeveyi koymadılar taban, tavan fiyatı yoktur bu yüzden pahalı konuşuyoruz.

“Elektrikte rekor kırdık”

Elektriğe gelince biz orada da rekor kırdık. Çünkü KKTC hükümetleri alıştılar her şeyi otomatiğe bağlamaya. Bağla otomatiğe bitsin bu iş. Peki neden sorulmuyor KIB-TEK’te personel giderleri nedir, ek tahsisatları nedir bu insanların? 11 ayrı kalemden ek olarak maaşlara ek tahsisat veriliyor. Nedir bunun maliyeti? Akıllı sayaçlar konulmadan önce sokak sokak gezip sayaç okuyan kaç personel vardı. Peki bu insanları akıllı sayaçları koyduktan sonra hangi birime kaydırdın ki, hala personel alıyorsun buna ek olarak? Geçtiğimiz günlerde aldığım bilgiye göre, şimdi de 4 tane daha muhasebeci alınmış. Ne münhal, ne sınav… Ödersiniz tabi elektrik faturalarını yakar tabi. Çünkü bir enerji politikası yok. Halkı rahatlatmak değil amaç burada. Elektriğe yapılan zamlar her şeyi etkiler, üretilen her şeyin zamlanmasına neden olur.

Soru: Türkiye’den gelen katkıları proje yapıp kullanabilseydik nasıl bir memleket olurduk?

Cevap: Şu anda Avrupa’yı geçerdik alt yapılarımız eksiksiz olurdu, yollarımız kurumlarımız gelişmekte çığır açardık. Çok rahat bir hayatımız olurdu. Bu paralar kullanılsaydı hastanelerimiz, yollarımız, okullarımız her şey mükemmel olacaktı. 21 hastaneden hizmet alımı için Bakanlar Kurulu karar üretti. 183 bin 200 TL ödeyecekler hizmet alımı için. Özel hastanelerden bu kaynakları kullansalardı buna gerek kalacak mıydı? Ya belediyeler topladığı emlak vergilerini kendi bölgelerindeki okullara yasa gereği verselerdi, okulların eksikliklerini gidermek için okullarda tadilat isteyecek miydik? Tam gün eğitim için alt yapılar yapılmış olmayacak mıydı? Bunları bu memlekette sorgulayan yok.

Soru: Önümüzde Nisan ayında Türkiye’de yapılacak referandum var, FED faiz oranlarını açıklayacak. Yeni ABD Başkanı’nın ekonomik politikası da dışarıda olan parayı ABD’ye çekmek. Peki bu çerçevede biz her şeyi otomatiğe bağladığımıza göre, döviz kurları ne olur? Nasıl bir ekonomi bekliyor bizi?

Cevap: İşte o zaman yandık. Her gelen hükümete diyorum ki Kamu Maliyesi strateji birimi oluşturun her gün bu trendleri takip edin diyorum. Trump gayet net olarak söylüyor ‘ABD’deki yatırımı yükselteceğim, işsizliği azaltacağım.’ Bu ne demek? Dolara ihtiyacı var demek. Doları kendi ülkesine getirmek için ilk olarak FED faizleri yükseltecek. Bu faizler yükselirken dünyada kalkınma çabası içinde olan ülkelerde dolar rezervi azalacak ve azalınca kıymeti de yükselecek. İlk olarak Türkiye menfi yönde etkilenecek ama Türkiye gibi büyük bir ülke gıda konusunda çok sıkıntı çekmediği için bunun yansıması vatandaşa çok geç olacak.

“Bizde dolar oynar, deprem olur”

Bizdeki gibi değil dolar oynar deprem olur. Çünkü her şeyimiz ithalata dayanır. Türkiye’nin imalatı da vardır. Nisan ayı gibi doların 4 TL’ye dayanacağını öngörüyorum. Şimdiden acil önlem masası kurulması gerekir. Örnek Türkiye’de de dolar yükseldi ama hemen tedbir aldılar. Ne yaptılar mesela: yeni ev alanlardan vergi almıyor. Kendi dinamiklerini çalıştırdı. Az kar oranı ile çok satış sistemine geçti. Bu yüzden halk hissetmiyor bunu. Kalem kayıtla enflasyon olmaz. Enflasyon çarşıya çıkmakla öğrenilir. Bizimkilerin bunu öğrenmesi gerekir. Yoksa Nisan’da halimiz duman.”