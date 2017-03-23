SAYDER’den Sayıştay Üyesi olarak seçilen Sahir’e tebrik ziyareti

KKTC Sayıştay Denetçileri Derneği (KKTC SAYDER) tarafından gerçekleştirilen ziyarette, Sayıştay’da uzun yıllar özverili çalışmalarıyla görevini sürdüren Sayın Gülgün Sahir’in üye olarak seçilmesinden duyulan memnuniyet dile getirilerek, tüm Sayıştay Denetçileri adına yeni görevinde başarılar dilendi.

Ziyarette ayrıca Sayıştay tarihinde ilk kez bir kadın üyenin görev yapacak olmasına da dikkat çekildi.