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Sayıştay Komitesi toplandı

Sayıştay Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi Sayıştay Komitesi, bugünkü toplantısında “Değirmenlik Belediyesi 2007 Mali Yılı Genel Sayıştay Denetim Raporu” ve “Vadili Belediyesi 2007-2008 Mali Yılları Sayıştay Denetim Raporu”nu görüştü.

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Cumhuriyet Meclisi Sayıştay Komitesi, bugünkü toplantısında “Değirmenlik Belediyesi 2007 Mali Yılı Genel Sayıştay Denetim Raporu” ve “Vadili Belediyesi 2007-2008 Mali Yılları Sayıştay Denetim Raporu”nu görüştü.

Meclisten yapılan açıklamaya göre komite, “Değirmenlik Belediyesi 2007 Mali Yılı Genel Sayıştay Denetim Raporu”nu oy birliğiyle onayladı.

Sayıştay Komitesi,  “Vadili Belediyesi 2007-2008 Mali Yılları Sayıştay Denetim Raporu” ile ilgili çalışmalarına ise bir sonraki toplantıda ele almaya devam edecek.

Komitenin iki belediyenin raporlarını ele aldığı bugünkü toplantısına davetli olarak Sayıştay Başkanlığı ve Vadili Belediyesi’nden yetkililer de katıldı.

Toplantıda komite üyeleri CTP Milletvekili Komite Başkanı Tebberüken Uluçay, UBP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ali Pili ve CTP Milletvekili Mehmet Çağlar yer aldı.

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