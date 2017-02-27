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  3. Sayıştay üyeliği için salt çoğunluk sağlanamadı
Sayıştay üyeliği için salt çoğunluk sağlanamadı

Sayıştay üyeliği için salt çoğunluk sağlanamadı

Genel Kurul’da daha sonra Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin Sayıştay Üyeliği başvurularının değerlendirilmesine ilişkin raporu ele alındı.

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Genel Kurul’da daha sonra Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin Sayıştay Üyeliği başvurularının değerlendirilmesine ilişkin raporu ele alındı.

Raporun onaylanmasının ardından sayıştay üyeliği için seçime geçildi. Mehmet Ali Rıfkı ve Gülgün Sahir arasında gerçekleştirilen seçimde, hiçbir aday salt çoğunluğun oyunu alamadığı için seçim yarın tekrarlanacak. 

Genel kurul, seçimin yarın yapılmasını oyladıktan sonra tamamlandı.

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