SAYTEV'den 3 ilkokula kütüphane

SAYTEV-Saydam Tarih ve Eğitim Vakfı, Ekim 2016'da başlattığı kitap toplama kampanyası kapsamında topladığı kitaplarla, kütüphanesi olmayan Yedikonuk, Büyükkonuk ve Yeni Erenköy ilkokullarına kütüphane oluşturuyor. "Kitabını Paylaş" çağrısıyla topladığı kitapların ilkokul çocuklarına uygun olanlarını ayrıştıran SAYTEV, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile okul aile birliklerinin işbirliğinde kütüphanesi olmayan okullara kütüphane kurmaya başlıyor.

Kütüphanelerin oluşturulacağı ilkokulları ziyaret eden SAYTEV Yönetim Kurulu Sözcüsü Münevver Saydam, Vakıf Genel Müdürü Şahap Aşıkoğlu ve Vakıf çalışanları, Yedikonuk, Büyükkonuk ve Yeni Erenköy okullarının müdürleri ve öğretmenleri ile görüştüler. Okullarda kurulacak kütüphaneler için ayrılan mekanları inceleyen ve bu mekanların kütüphaneye dönüştürülmesi amacıyla ihtiyaç duyulan malzemeleri tespit eden SAYTEV yetkilileri, kütüphanenin yanı sıra yapılabilecek katkılar ve işbirlikleri konusunda da fikir alışverişinde bulundular. Kütüphanelerin Mart ayının başında hazır olmasını hedeflediklerini bildiren SAYTEV yetkililerine teşekkür eden ve Vakıfı çalışmalarından ötürü kutlayan okul müdürleri, çocukların iyi yetişmesi için her türlü işbirliğine açık olduklarını da ifade ettiler.

SAYTEV'den yapılan açıklamada, Vakfın kitap toplama kampanyasının kütüphanesi olmayan okul kalmayıncaya kadar devam edeceği belirtilerek, kampanyaya katkıda bulunan tüm kitapseverlere teşekkür edildi. Elele verip paylaşarak ülkedeki birçok eksikliğin giderilebileceğinin vurgulandığı açıklamada, SAYTEV'in kitap toplama kampanyasının ana hedefinin okullarda kütüphane oluşturmak olmasının yanı sıra toplumda yardımlaşma duygusunun artırılmasına da vesile yaratmak olduğu vurgulandı.