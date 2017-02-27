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  3. SDP: "Devlet malları peşkeş çekilerek rant elde edildi"
SDP: "Devlet malları peşkeş çekilerek rant elde edildi"

SDP: "Devlet malları peşkeş çekilerek rant elde edildi"

SDP, devlet mallarının peşkeş çekildiğini savunarak, Meclis’teki muhalefet partilerinin bu konuda daha sert tutum sergilemesi gerektiğini kaydetti

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Sosyal Demokrat Parti (SDP), devlet mallarının peşkeş çekildiğini savunarak, Meclis’teki muhalefet partilerinin  bu konuda daha sert tutum sergilemesi gerektiğini kaydetti.

SDP Genel Başkanı Tözün Tunalı yaptığı yazılı açıklamada, 50 yıldır ülkede söz konusu olayların ardı arkasının kesilmediğini, Sayıştaylığın tespit ettiği  birçok usulsüzlük dosyasının  Savcılık tarafından yargıya   taşınamadığını, polisin de yetersiz kaldığını iddia etti.

Tunalı, yıllardır  ülkeyi yöneten partilerin tümünün aynı uygulama ile rant elde ettiklerini iddia ederek, ülkenin talan edilmeye devam edildiğini öne sürdü.

Tunalı, “devletin mallarını peşkeş çekenler ve usulsüzlükler hakkında  soruşturma başlatılarak, olayların durdurulmasını” istedi.

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