SDP: "Devlet malları peşkeş çekilerek rant elde edildi"

Sosyal Demokrat Parti (SDP), devlet mallarının peşkeş çekildiğini savunarak, Meclis’teki muhalefet partilerinin bu konuda daha sert tutum sergilemesi gerektiğini kaydetti.

SDP Genel Başkanı Tözün Tunalı yaptığı yazılı açıklamada, 50 yıldır ülkede söz konusu olayların ardı arkasının kesilmediğini, Sayıştaylığın tespit ettiği birçok usulsüzlük dosyasının Savcılık tarafından yargıya taşınamadığını, polisin de yetersiz kaldığını iddia etti.

Tunalı, yıllardır ülkeyi yöneten partilerin tümünün aynı uygulama ile rant elde ettiklerini iddia ederek, ülkenin talan edilmeye devam edildiğini öne sürdü.

Tunalı, “devletin mallarını peşkeş çekenler ve usulsüzlükler hakkında soruşturma başlatılarak, olayların durdurulmasını” istedi.