SDP: “Tarım sektöründe kullanılan kimyasallarla ilgili radikal kararlar alınmalı”

Sosyal Demokrat Parti (SDP) Genel Başkanı Tözün Tunalı, halkın temiz ve güvenilir ürünleri tüketmesini sağlamak için tarım sektöründe kullanılan kimyasal ilaçlarla ilgili radikal kararlar alınması gerektiğini belirtti.

SDP Genel Başkanı Tunalı yaptığı yazılı açıklamada, göz göre göre ilaçlı ürünlerin gerek marketlerde gerekse açık pazarlarda satılmaya devam edildiğini öne sürdü.

Tunalı, Hal Yasası’nın ivedi olarak Meclis’ten geçirilmesi gerektiğini kaydederek, ürün denetiminin önemine işaret etti.

Tunalı, Tarım Bakanlığı’nın üreticiyle işbirliği içerisinde çalışması gerektiğini, tarla veya seralardaki ilaçlamaların mutlaka ziraat mühendisleri denetim ve kontrolünde yapılması gerektiğini ifade etti.

Tunalı, sırf pahalıya satmak amacıyla ürünlerin erken hasat edilip soğuk hava depolarında bekletildiğini, ancak bunların ilaçlama denetimlerinin yapılmadığını iddia ederek, soğuk hava depolarının denetim altına alınması gerektiğinin altını çizdi.