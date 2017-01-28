SDP’den GSM zammına tepki

Sosyal Demokrat Parti (SDP) Genel Başkanı Tözün Tunalı, 2 GSM operatörünün birlikte aldığı zam kararına ses çıkarmaması nedeniyle hükümeti eleştirdi.

SDP basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Tunalı, 2 GSM operatörünün hükümetle yapmış olduğu sözleşmenin ne olduğunu kimsenin bilmediğini ileri sürerek, CTP ve UBP dönemlerinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanları tarafından yapılan sözleşmenin ‘sır’ gibi saklandığını savundu.

Tunalı, “CTP ve UBP’nin iktidarda olduğu dönemlerde GSM operatörleri ile imzalanan protokoller maalesef kimse tarafından bilinmiyor. Tüm yetkiler, her ne hikmetse bu iki operatöre devredilmiş ve bu iki operatör istediği gibi fiyat da belirliyor, istediği gibi çalışmalarını sürdürüyor. Çünkü ballı bir protokol yapılmış siyasiler tarafından” ifadelerini kullandı.

KKTC’de GSM operatörü üzerinden yapılan görüşmelerin, dünyanın en pahalı görüşmeleri olduğunu savunan Tunalı, “İki operatörün rekabet edip fiyatlarda ucuzlama yapması beklenirken tam tersi protokolden aldığı yetkilerle KKTC halkının kanını emecek kadar pahalı görüşme yaptırılıyor. Ne rekabet kalıyor, ne de ucuzlama” dedi.

Tözün Tunalı, Rekabet Kurulu’nun yasaların kendine verdiği yetkiyi kullanarak, bu zammı sorgulaması gerektiğini belirtti.

Tunalı, KKTC’nin en fazla para kazanan bir kurum olan Telekomünikasyon Dairesi’nin, iki GSM operatörüne sağlanan kolaylıklardan dolayı zarar eden bir kuruma dönüştürüldüğünü söyledi.