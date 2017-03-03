Seçim düğümü çözer mi?

Yeni Bakış, son günlerde yeniden alevlenen “Erken seçim” tartışmaları ışığında siyasi partilerin nabzını tuttu.

Siyasiler ne dedi?

UBP Milletvekili Tatar: “Halk CTP’nin de icraatlarını da gördü”

UBP Milletvekili Ersin Tatar , erken seçimde istikrarlı bir yapının çıkmasının tamamen halkın takdirine bağlı olduğunu belirterek, UBP’nin deneyimli, tecrübeli ve köklü bir parti olduğunu söyledi. Tatar, hükümette bugün seçime ramak kala reformları gerçekleştirmek anlamında sıkıntılar olsa da CTP’nin de iktidarda olduğu dönem icraatlarının görüldüğünü kaydetti.

“Vatandaş yeni partilere ne kadar güvenebilir?”

Tatar, “CTP zamanında maaş ödeyemedi, bir protokolü imzalayamadı. Şimdi bu halka ne söyleyecekler? Nasıl oy talep edecekler? Diğer partiler ise daha çok genç ve yeni. Vatandaş ne kadar güvenebilir ki bütün ülkenin istikbalini teslim etsin. Neticede kimseye saygısızlık yapmak istemiyorum. Ancak şu var ki bir an evvel karar verilmesi gerekiyor. Erken seçime bu aşamada gidilecek mi gidilmeyecek mi önemli olan odur. Bu şekilde belirsizlik ortamında bürokrasi de Meclis de çalışamaz. Eğer Ekim ise Ekim, gelecek yılın başıysa gelecek yıl. Erken seçim bu memleketin hayrına olacaksa bunu muhalefet de oturup tartışması lazım”

“CTP seçimden uzak duruyor”

“Bu hükümet böyle bir durumda güvenoyunu tekrar alır. CTP güvensizlik önergesi sunarak seçimden uzak duruyor gibi bir hava yarattı. CTP de seçim önergesi sunmuş olsaydı, UBP parti meclisi toplanıp bir karar üretirdi. Seçim ve Halk oylaması yasasında tadilat gerekiyor. O da birkaç ay alır. Yaza yetişmezse Ekim de olabilir ya da gelecek yılın başına kalır. Günün sonunda bunun netleşmesi lazımdır. Haliyle de memlekette istikrar gerekir ki bir takım hizmetler verilebilsin. UBP henüz parti meclisini toplamadı. Toplayacak ve ona göre bir değerlendirme yapacaktır düşüncesindeyim”

CTP Genel Sekreteri Sorakın: “Erken seçim kaçınılmaz”

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın ise, kaçınılmaz görünen erken seçimden güçlü bir siyasi yapının çıkıp çıkmayacağının halkın iradesine bağlı olduğunu belirtti. Sorakın, mevcut hükümetin bu işi daha fazla ileriye taşımasının mümkün olmadığını belirterek, UBP-DP hükümetinin geldikleri günden bugüne dek yaptıkları icraatların ortada olduğunu kaydetti. Sorakın, hukuk dışı dünya kadar keyfi uygulamanın yapıldığına dikkat çekerek, Meclis’in ise nisap nedeniyle toplanamadığını anımsattı. Sorakın, “Sayıştay üyeliğini seçebilecek kadar iradeye sahip değiller” diyerek, hükümetin vatandaşa verebileceği bir şeyinin olmadığını söyledi. Sorakın, yapılan istihdamların, sınavsız ve münhalsiz yapıldığına işaret ederek, bunların keyfi bir şekilde yapıldığını kaydetti. Sorakın, ortada adaletsiz bir yapının olduğunu belirterek, hükümetinin mevcut bu yapı ile halka verebilecek bir şeyin kalmadığını söyledi. Sorakın, erken seçime gitmenin şart olduğunu belirterek, halkın yeni bir yapı oluşturarak Meclis’e göndermesi gerektiğini kaydetti.

“10 ayda ülkeyi dağıttılar”

Sorakın, şöyle devam etti, “Hükümetler halk için vardır. Kimsenin malı değildir. Devlet olanakları da kimsenin malı değildir. İstediğiniz gibi rant dağıtamazsınız. Demokratik bir yapının oluşması şarttır. Ve bunun da zamanı gelmiştir. Dolayısıyla da erken seçim bugün itibarıyla kaçınılmazdır. Sayıştay bağımsız bir kurumdur. Sayıştay üyeliği Meclis tarafından seçilir. Ancak burada partizanlık yapılıyor. Emekliliğine 3 ay kalmış birinin Sayıştay üyeliğine seçilmesi için senaryolar kuruluyor. Kendi içlerinde dahi anlaşamıyorlar. Bundan dolayıdır ki Meclis’i toplamıyorlar. Partizanlık üzerinden politika yapıyorlar ve devletin bütün olanaklarını kullanıyorlar” Sorakın, “Halkın vergileriyle oluşturulan bütçenin bu şekilde harcanması doğru değildir” diyerek, UBP-DP hükümetinin kendi içinde çatlaklıklar olduğunun görülmekte olduğunu ifade etti.

“Halkın iradesiyle güçlü bir yapı çıkabilir”

Erdoğan Sorakın, Kooperatif Merkez Bankası’na yapılan istihdamların ortada olduğuna dikkat çekerek, münhalin gereği yerine getirilmeden buraya yüzün üzerinde istihdam yapıldığını söyledi. Sorakın, “Kendilerine yakın olanları istihdam ettiler. Tüzüğün hazırlanması için 50 bin dolardan bahsediyorlar. Bu Anayasa mı ki bu kadar paradan bahsediyorlar. Tüm bunlar 10 ay kadar bir sürede oluyor. 10 ayda ülkeyi dağıttılar. Dolayısıyla erken seçim kaçınılmazdır. Bu nedenle güvensizlik önergesi verdik. Seçimde halkın iradesiyle güçlü bir yapı çıkabilir” diye konuştu.

DP Genel Sekreteri Özcafer: “UBP’nin kendi içinde sıkıntıları var”

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer ise, UBP’nin kendi içinde bir sıkıntı olduğunu düşündüğünü, çünkü Başbakan Özgürgün’ün erken seçimi dile getirerek, böyle bir çağrı yaptığını, muhalefetin de doğal olarak buna karşılık verdiğini belirtti. Özcafer, 2013 yılından bugüne kadar ülkede 3 kez hükümet değiştiğini ifade ederek, doğru olanın ülkede istikrarın sağlanmasından geçtiğini söyledi. Özcafer, hükümetin 2018 yılına kadar görevini yürütmesinin en doğalı olduğunu, ancak o istişareyi göremediğini belirtti. Özcafer, “Muhalefet öneriyi getirdi. Özgürgün kabul ederse, ki kendisi de bunu söyledi, erken seçime gidilecektir” dedi.

TDP Genel Sekreteri İdris: “Önemli olan halkın takdiri”

TDP Genel Sekreteri Asım İdris de , Meclis içinde yer alan tüm alternatiflerin denendiğini belirterek, halkın hükümetten memnun olmadığını söyledi. İdris, seçimin bugünkü yönetimden daha iyi bir yönetim çıkaracağına dair bir garanti olmadığını ifade ederek, önemli olanın halkın takdiri olduğunu belirtti. İdris, halkın yaşanmakta olan bu kadar çok sıkıntıdan sonra doğru tercih yapacağını düşündüğünü söyledi. İdris, hükümet kanadının Meclis’te çoğunluğu sağlayamamasının ve kendi aralarındaki pazarlığı buraya yansıtmalarının kabul edilebilir olmadığını belirterek, “Kendilerine yakışmayan bir durum sergilediler” diye konuştu.

TKP Yeni Güçler üyesi Adem: “Keçi koyuna güldü”

TKP-Yeni Güçler adına Yeni Bakış’a açıklamalarda bulunan Sonay Adem ise, Meclis’te yer alan 4 siyasi partinin yıllardır Kıbrıs Türkü için bir talihsizlik örneği sergilediğini belirterek, aldıkları her kararın mahkemeden döndüğünü söyledi. Adem, Meclis’te konuşan muhalefetin de aslında aynı pozisyonda olduğunu belirterek, “keçi koyuna güldü” dedi. Adem, Meclis’ten iki yasa geçtiğini, bunlardan biri olan Siyasi Partiler Yasasının Anayasaya aykırı olduğunu,bir diğer yasa olan Seçim ve Halk Oylaması Yasasının ise bu şekli ile seçime gidilebilmesinin imkansız olduğunu belirterek, hızlı bir şekilde bu yasanın yeniden ele alınması gerektiğini kaydetti. Adem, yurttaşların çok zor şartlarda yaşadıklarına dikkat çekerek, asgari ücretin açlık sınırı altında olduğu bir memlekette pek fazla bir şeyin beklenmediğini söyledi.

“Bir biri ile benzeşiyorlar”

Adem, “Meclis’te yer alan partiler bir biri ile benzeşiyor. Bu ülkenin özgün şartlarına uygun bir programla ne yazık ki seçime gidilemeyeceği belli. Ellerine verilen programlarla ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar. Esas çıkmaz budur. Bu gerçeği inkar ederek bir yere varılamaz” dedi.

Adem, bugünkü politikaları uygulayanların yeni yüzler olduğunu ifade ederek, Meclis’in yarısına yakınının değiştiğini ancak ekonomik ve sosyal politikalar konusunda farklı bir yöntem yürütülmezse kimin olduğunun önem taşımadığını kaydetti. Adem, “Meselenin özü buradadır. Yoksa, o yakışıklıdır, bu değildir. O bıyıklıdır, o bıyıksızdır noktasından hareket ederek siyaseti yönlendirmek bu ülkede kötü sonuçlara mal oldu” diye konuştu.

YKP Parti Meclis Üyesi Durduran: “Sorumlular Türkiye ve burada seçilenlerdir”

YKP Parti Meclisi Üyesi Alpay Durduran da, ülkenin idare edilemediğinin ortada olduğunu söyleyerek, ”Bu dünde böyleydi bugün de böyle” dedi. Durduran, ülkeyi devlet örgütüne layık bir şekilde yönetme görevinin yerine getirilmediğini belirterek, 1970’li yıllarda da bugün de kamu reformu yapılsın ve yönetilebilir hale getirilsin isteğinin olduğunu söyledi. Durduran, bu nedenle yıllardır Türkiye’den yardım alındığına dikkat çekerek, Türkiye’nin de başka organları aracılığıyla bunun seçimlerde konu olmasını hep engellediğini belirtti. Durduran, Türkiye’nin üç yıllık değerlendirme raporunda bunun nedeninin Kıbrıs sorununun olduğunu, kafa karıştırarak ülke sorunlarına yönelmenin zorlaştığını, seçmenin bunu konu etmediğini gerekçe olarak öne sürdüğünü söyledi. Durduran, “Türkiye ve burada seçilenler bunun sorumlusudurlar” dedi.

“Seçimle olumlu sonuç beklemek doğru değil”

“Ülkede bugün seçim yapma gereği varsa ve Meclis’e gitmemelerinin nedeni partizanlıksa seçim de partizanlığın sonucu olacaktır” diyen Durduran, erken seçim yapılsa dahi olumlu bir sonuç çıkacağını beklemenin doğru olmadığını kaydetti. Durduran, halkın bu noktada bilinçli tepkisinin gerekli olduğunu belirterek, bunun da partilerin halkın ilgisini çektiği ve partileri denetlemeye çalıştığı bir durumla birlikte anlam kazanabileceğini belirtti. Durduran, “Bizde ise partilere yaklaşım kişisel, bölgesel veya ailesel çıkarlar doğrultusundadır. Ne yazık ki bu değişmiş değildir. O nedenle umutsuz durumdayız” dedi.

SDP Genel Başkanı Tunalı:“İnsanları hep yalan politikalar ile kandırdılar”

Sosyal Demokrat Parti (SDP) Genel Başkanı Tözün Tunalı da, ülkede artık bir değişimin olmasını vatandaşın görmesi gerektiğine dikkat çekerek, kırk yıldır memleketi CTP-UBP ve DP’nin yönetmekte olduğunu kaydetti. Tunalı, bu üç partinin artık Meclis dışında kalması gerektiğinin altını çizerek, bugün için iradenin Meclis dışında olduğunu belirtti. Tunalı, TKP-Yeni Güçler ile birlikte bir güç oluşturarak, ilk seçimde hükümet olma yolunda adımlar atacaklarını söyledi. Tunalı, 40 yıldır bütün usulsüzlüklerin, hak, hukuk ve adaletin işlemediğini ifade ederek, halkın, bölünüp parçalandığını söyledi. Tunalı, şöyle devam etti, “Gerek Kıbrıs konusunda, gerekse diğer konularda hep yanlı davrandılar. İnsanları hep yalan politikalar ile kandırdılar. Kıbrıslı Türklerin dünya ile eşit hale gelmesi için mücadele şarttır. Ancak bu yeni politika ve politikacılarla yapılabilir. Suçlu UBP-DP ve CTP’dir. 40 yılda KKTC’yi tanıtamadılar, ülkenin geleceğini ipotek altına aldılar. O nedenle biz SDP olarak diyoruz ki, bu sefer halk kanmayacak ve bunları götürecek. Oy kullanmayan ve devletine küsmüş insanlar ise bu kez oy kullanmaları gerekir ki biz bu partiler gitsin”

YDP Genel Başkanı Arıklı: “Halk böyle bir yönetime layık değil”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı ise, CTP’nin Meclis’e erken seçim önergesi yerine, güvensizlik önergesi vermesine anlam veremediğini söyleyerek, Başbakan’ın ise muhalefete meydan okuyarak seçim tarihi verilmesine yönelik açıklamasını anımsattı. Arıklı, CTP’nin seçime hazır olmadığını, o nedenle güvensizlik önergesi vererek zaman kazanmaya çalıştığını belirtti. Arıklı, erken seçimin güçlü bir siyasi yapı ortaya çıkaracağına inandığını söyleyerek, halkın böyle bir yönetime layık olmadığını kaydetti. Arıklı, alternatifleri halkın kendisinin üreteceğini belirterek, Cumhurbaşkanının “halk iradesi Meclis dışına kaydı” sözünün çok doğru bir söz olduğunu söyledi. Arıklı, erken seçimden kimsenin kaçmaması gerektiğini belirterek, sonuç alınmayacak diye kaçma lüksünün olamayacağını kaydetti.

“Hükümet şansını daha fazla zorlamamalı”

Arıklı, olası bir seçimde Yeniden Doğuş Partisi başta olmak üzere Meclis dışında kalan bazı siyasi partilerin güçlü olarak Meclis’te yer alacağını söyledi. Arıklı, halkın ihtiyacı olan reform çalışmalarının başlayacağına vurgu yaparak, mevcut hükümetinin Türkiye ile imzalanan protokolün gerekçelerini dahi yerine getirmekten aciz olduğunu belirtti. Arıklı, “Türkiye mevcut hükümeti Aralık ayında iki, geçen ay da bir defa olmak üzere ikaz etti. Geçen ay Türkiye’den para akışı olmadı. Bütçedeki açığı kendi imkanlarıyla kapattılar. Bu ay da sigortalara borçlanma yetkisi verildi. Dolayısıyla Türkiye’den para akışının sağlanmadığı bir ortamda bu hükümetin daha uzun ömürlü olması beklenemez. Hükümet şansını daha fazla zorlamamalı”

BKP Genel Başkanı İzcan: “Halk yeni alternatifler yaratmalı”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan da, parlamentonun bu haliyle sürdürülemez durumda olduğunu belirterek, halkın Meclis’te yer alan partilere destek olmadan yeni alternatifler yaratması gerektiğini söyledi. İzcan, erken seçimin sonucunun halkın iradesine bağlı olacağını belirterek, BKP olarak geniş bir şekilde ittifak yaparak halkın önüne güçlü bir alternatif çıkarmaya çalışacaklarını kaydetti.