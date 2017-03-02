“Seçim hükümeti kurulmalı…”

Tuğçe Ülkü Aydın

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Hükümete Güvensizlik Önergesi, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) de Erken Seçim Önergesini Meclis Başkan Vekili Hüseyin Avkıran Alanlı’ya verdi.

Meclis Genel Kurulu’nun nisap sorunu nedeniyle bu hafta üçüncü kez toplanamamasının ardından, iki parti Meclis Başkan Vekili Hüseyin Avkıran Alanlı’ya önergeleri sundu.

İlk olarak, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Meclis Başkan Vekili Hüseyin Avkıran Alanlı’nın makamına giderek güvensizlik önergesini sundu.

Erhürman, Güvensizlik Önergesi’ne TDP ve Bağımsız Milletvekili Mehmet Çakıcı’nın da imza koyduğunu belirtti.

Ardından TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Erken Seçim Önergesi’ni Alanlı’ya sundu. Önergede, Milletvekilliği Genel Seçimi’nin 2 Temmuz’da yapılması öngörülüyor.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, güvensizlik önergesini verdiği sırada yaptığı açıklamada, Güvensizlik Önergesi’ne TDP ve Bağımsız Milletvekili Mehmet Çakıcı’nın da imza koyduğuna işaret ederek, Meclis Başkanlığı’ndan konu hakkında en erken zamanda gereğinin yapılmasını istedi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün iki gün önce “muhalefet Meclise erken seçim önergesini getirsin, biz de bu önergeyi destekleyeceğiz” dediğini anımsatan Erhürman, Başbakan Özgürgün’ün çok uzun bir süredir erken seçimi ara ara dillendirdiğini söyledi.

“HÜKÜMETİN ÜLKEYİ YÖNETMEYE EHİL OLMADIĞININ BİR GÖSTERGESİ”

Daha bir yılını doldurmamış bir hükümetin başbakanının bu yönde açıklamalar yapmasının, “hükümetin ülkeyi yönetmeye ehil olmadığının bir göstergesi” olduğunu ileri süren Erhürman, “Sayın başbakan herkesten önce, kendisi, kendi hükümetine güvensizlik belirtmiştir. Güvensizliği açıkça ortaya koymuştur” dedi.

Erhürman, “Başbakan Özgürgün’ün söylemleri, ‘ben hükümet olarak, hükümet programında verdiğim sözleri, öngörülerimi yerine getiremeyeceğimi anlamış durumdayım’ demektir. Dolayısıyla bizden önce Başbakan kendi hükümetine güvensizlik önergesi vermiştir” şeklinde konuştu.

“MECLİSİN GÜVENSİZLİK ÖNERGESİNİ OYLAMASI, HÜKÜMETİ BİR AN ÖNCE DÜŞÜRMESİ GEREK”

Güvensizlik önergesiyle, hükümete hiçbir zaman güvenlerinin olmadığını, halkın da artık güveninin kalmadığını ortaya koyduğunu ifade eden Erhürman, meclisin güvensizlik önergesini oylayarak, hükümeti bir an önce düşürmesi gerektiğini kaydetti.

“SEÇİM HÜKÜMETİ KURULMALI…”

Erhürman şöyle devam etti:

“Eğer samimiyseler, ülkenin geleceğini samimiyetle düşünüyorsalar kendileri de bu hükümetin düşmesine oy vermelidir, erken seçim hükümeti gündeme gelmelidir, bu hükümet bugüne kadarki icraatıyla göstermiştir ki, durmadan menfaat dağıtarak, yasa dışı işlem yaparak aslında seçimde kendisine çıkar sağlamaya çalışmaktadır. Böyle bir hükümetin iktidarda olduğu dönemde erken seçime gitmek, gideceğimiz seçimin de aslında güvenilirliğini ciddi şekilde zedeleyebilir. Dolayısıyla bu güvensizlik önergesi, hükümet düşsün ve bir seçim hükümeti kurulacaksa kurulsun diye verilen bir önergedir.”

Önergeye imza koyan diğer milletvekillerine teşekkür eden Tufan Erhürman, muhalefet milletvekillerinin birlikte hareket ettiklerini, doğru olanın da bu olduğunu kaydetti.

Artık erken seçimin kamuoyunun gündeminin birinci sırasına taşındığına işaret eden Erhürman, CTP’nin yetkili organlarının kararlarıyla hareket eden ciddi bir parti olduğunu, bu konuda karar almaya yetkili organların en kısa süre içinde toplanarak, bir yol haritası çizeceğini belirtti.

MYK toplantısının bugün yapılacağını, parti meclisinin de bu akşam, olamıyorsa yarın akşam toplantıya çağrılacağını aktaran Erhürman, erken seçim konusundaki yol haritası ve tarihin kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

Erhürman konuşmasında şunları kaydetti:

“Bu hükümetin görevde kaldığı her gün, Kıbrıs Türk halkının gelecek kuşaklarının yaşamından ve haklarından çalınmış bir gündür. O yüzden daha fazla bu süreyi uzatmamak adına gerekenleri yapacağız.”

ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de, ülkede son dönemde ciddi sıkıntıların olduğunu ve halkın çözüm beklediğine işaret ederek, 28 Temmuz 2013 seçimlerinden sonra ülkede 3.hükümet kurulduğunu anımsatarak, ancak sorunlara çözüm üretilemediğini savundu.

“HALKIN BUGÜNKÜ İRADESİ SANDIĞA YANSITILMALI”

Son günlerde, meclisin toplanmasının bile sıkıntılar yaşandığına işaret eden Özyiğit, gelinen noktada artık bir an önce ülkenin erken seçime götürülmesi ve halkın bugünkü iradesinin sandığa yansıtılması gerektiğini vurguladı.

TDP olarak, 2 Temmuz tarihini öngörerek, Meclis Başkanlığı’na bir erken seçim önergesi sunduklarını ifade eden Özyiğit, gerekli çalışmaların yapılarak bir an önce tarihin netleşmesi ve ülkenin seçime götürülmesini temenni etti.

Bugünden itibaren mecliste kendileri dışında temsil edilen diğer üç partinin yetkilileriyle de erken seçim önerilerini görüşeceklerini belirten Cemal Özyiğit, erken seçimin netleşmesi için onlardan da destek isteyeceklerini, çalışmaları birlikte yürütme kararlılığında olduklarını kaydetti.

ALANLI

Meclis Başkan Vekili Hüseyin Avkıran Alanlı da, her iki önergeyi de Meclis Başkanlığı olarak teslim aldığını ifade ederek, Meclis iç tüzüğünün el verdiği şekilde gerekenin yapılarak, uygulamaya konulacağını kaydetti.

SÜREÇ

Meclis Başkanlığı’na sunulan önergelerin süreci şöyle işleyecek.

Meclis’ten alınan bilgiye göre, CTP’nin verdiği Güvensizlik Önergesi bugün gelen evrağa girdi ve milletvekillerine dağıtılacak. Pazartesi günü Meclis Genel Kurulu’nda milletvekillerinin bilgisine sunulacak. Salı günü dikkate alınıp alınmaması Genel Kurul’da oylanacak. Dikkate alınması reddedilirse süreç bitecek. Kabul edilirse, Danışma Kurulu önerge için görüşme günü belirleyecek. Genel Kurul’da görüşüldükten bir tam gün sonra da oylanacak. Oylamada Güvensizlik Önergesi’nin kabulü için 26 oy gerekiyor.

TDP’nin sunduğu Erken Seçim Önergesi ise Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’ne gönderilecek. Pazartesi günü yapılacak Genel Kurul’da komitede ivedi görüşülme isteği okunacak. İvediliği kabul edilirse ivedi, kabul edilmezse de komitede görüşülme sırasına girerek görüşülecek. Önerge, komitede görüşülmesi tamamlandıktan sonra Genel Kurul’a gelerek görüşülüp oylanacak.