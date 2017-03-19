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Seçimin galibi yine Öğretmen Hareketi oldu

Seçimin galibi yine Öğretmen Hareketi oldu

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın 49’uncu Olağan Genel Kurul’u dün yapıldı…Seçimi Ögretmen Hareketi kazandı.

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“İlerici Öğretmen” ve “Öğretmen Hareketi”nin yarıştığı Genel Kurul’da zafer Öğretmen Hareketinin oldu.

Öğretmen Hareketi Yönetim Kuruluna 20 kişi koyarken, İlerici Öğretmen Hareketinden 1 kişi yönetime girebildi.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın dünkü Genel Kurulu’nda 53’ü geçersiz 1593 oy kullanıldı.

21 Kişilik oluşan Yeni Yönetim Kurulunun yanı sıra Genel Kurul’da 5 kişilik Disiplin Kurulu ile 3 kişilik Denetleme kurulu da belirlendi.

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