Lefkoşa20 °C
  • FitPlus 6 Mart Pazartesi Açılıyor
  • Yürürken bacak ağrısı çekiyorsanız dikkat!
  • Evli kadınlar daha stresli
  • Issız bir adada yalnız yaşayan eski milyoner
  • "Yatakta kitap okumak, uykusuzluğa neden olabilir"
  • İnternetteki büyük tehlike
  • Bebeğiniz sürekli ağlıyorsa hemen ayağına bakın!
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. TÜRKİYE

  3. Sedat Peker, Avrupa'yı hedef aldı: "Gezi'den beterini yaparız"
Sedat Peker, Avrupa'yı hedef aldı: "Gezi'den beterini yaparız"

Sedat Peker, Avrupa'yı hedef aldı: "Gezi'den beterini yaparız"

Anayasa değişikliği referandum çalışması için Almanya'da toplantı düzenlemek isteyen bakanların programlarının iptal edilmesine Sedat Peker'den tepki geldi.

A+A-

Anayasa değişikliği referandum çalışması için Almanya'da toplantı düzenlemek isteyen bakanların programlarının iptal edilmesine Sedat Peker'den tepki geldi. Peker, Twitter'dan paylaştığı videolu mesajda, Avrupa Birliği (AB) ülkelerini hedef aldı.

Alman makamların 'Evet' mitingi yapmak isteyenlere yasak koyduğunu ifade eden Peker, 'Hayır' mitinglerin serbest olduğunu vurguladı.

Avrupa'da 'Hayır' mitingi yapanları 'terörist' olarak nitelendiren Sedat Peker, AB'nin Türkiye'de referandumda 'Evet' çıkmaması için 'var gücüyle çalıştığını' iddia etti.

'GEZİ'DEN BETER OLAYLARI YAPABİLİRİZ'

AB ülkelerine uyarıda bulunan Sedat Peker, "Hayata korkusuzca bakanlar ölümden de korkmazlar öğretisiyle yetişen neslimizin Avrupa'nın her noktasında Gezi olaylarından çok daha beter olan şeyleri nasıl yapabileceğimizi, o gün geldiği zaman tam olarak öğrenecekler" dedi.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.