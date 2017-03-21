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Şehit Aileleri Derneği heyeti Eskişehir’deydi

Şehit Aileleri Derneği heyeti Eskişehir’deydi

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği heyeti 18 Mart Şehitler Günü nedeniyle, kardeş derneğin davetlisi olarak gittiği Eskişehir’de, Vali Azmi Çelik, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Emniyet Müdürü Ergin Dinç’i ziyaret etti.

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Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği heyeti 18 Mart Şehitler Günü nedeniyle, kardeş derneğin davetlisi olarak gittiği Eskişehir’de, Vali Azmi Çelik, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Emniyet Müdürü Ergin Dinç’i ziyaret etti.

Dernek Asbaşkanı Nevin Erdoğan’ın verdiği bilgiye göre, heyet ayrıca şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Turgay Topsakaloğlu’nun adını taşıyan parkın açılışında da hazır bulundu. Dernek Başkanı Ertan Ersan burada bir de konuşma yaptı.

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