Şehit Turgut Ortaokulu, III. Türk Dünyası Bilim Ve Kültür Şenliği’ne katıldı

Şehit Turgut Ortaokulu, Şanlıurfa Valiliği tarafından 24-25 Aralık 2016 ‘da düzenlenen Uluslararası 3. Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği’ne katıldı.

Okuldan yapılan açıklamaya göre, bin 200 proje başvurusunun yapıldığı şenlikte Şehit Turgut Ortaokulu öğrencileri Gökçe Çabuk ve Açelya Azra Özarabacın’ın projesi, ilk 100 proje arasına girmeyi başardı. Gökçe Çabuk ise projesiyle jüri özel ödülüne laik görüldü.