Şehitler DAÜ’de düzenlenen konferans ile anıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Atatürkçü Düşünce Kulübü (ADK) tarafından 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla 29 Aralık 2016 Perşembe günü, saat 14:00’te, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda konferans gerçekleştirildi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinliğin açılış konuşmasını DAÜ ADK Başkanı Çağatay Kır gerçekleştirdi. Kır konuşmasında söz konusu haftanın Kıbrıs Türk Halkı’nın özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin dönüm noktalarından birisi olduğunu ifade ederek, “Şehitlerimiz canlarını vatan uğruna feda eden birer kahramandır. Biz Türk gençleri olarak ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Rahat uyusun şehitlerimiz, içi rahat olsun gazilerimizin. Türk genci dimdik ayaktadır.” dedi.

Prof. Dr. Osam: “O günleri büyük bir acı ile hissediyorum.”

DAÜ ADK Başkanı Kır’ın ardından kürsüye gelen DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Aralık ayının Kıbrıs Türk Halkı için çok önemli bir ay olduğunu vurgulayarak, “O günleri büyük bir acı ile hissediyorum.” dedi. Prof. Dr. Osam, savaşın acı gerçeğinin bugün çok da iyi bir şekilde bilinmiyor olmasından duyduğu üzüntüyü ifade ederek, “Geçmişte neler olduğunu, neler yaşandığını içtenlikle bilmek zorundayız. Bilmezsek geleceğimize ışık tutamayız. Bizler Anavatan’ın desteğini her zaman yanımızda hissettik. Ancak şu bir gerçek ki düşmanlık Türk’ün özünde yoktur” şeklinde konuşarak merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın “Türk’ün kini kum üzerine yazılmıştır. Karşımızdakilerin kini ise kaya üzerine yazılmıştır.” sözünü hatırlattı. Prof. Dr. Osam, “1963 yılında şehit olanları rahmetle anmak istiyorum. Gazilerimize içtenlikle minnet duygularımı iletmek istiyorum. Geleceği düzgün bir şekilde kurgulamak için geçmişi anlatmalıyız” diyerek sözlerini tamamladı.

Dr. Turgay Bülent Göktürk: “Kanınızla suladığınız bu topraklarda bizler rahat ve huzurlu bir şekilde yaşıyoruz.”

Açılış konuşmalarının ardından DAÜ Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) Öğretim Üyesi Dr. Turgay Bülent Göktürk günün anlam ve önemine ilişkin bir sunum yaptı. “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.” sözünü anımsatarak sunumuna başlayan Dr. Göktürk, 1955’ten 1974’e kadar olan süreçte yaşananların tarihsel bir özetini yaptı. Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde yaşananlar ve verilen şehitlerden bahseden Dr. Göktürk, 1974 yılında Kıbrıs Türkü’nün özgürlüğüne kavuştuğunu söyleyerek “Tarihlerini bilmeyenlerin coğrafyalarını başkaları çizer” dedi. Dr. Göktürk “Aziz şehitlerimiz; kanınızla suladığınız bu topraklarda bizler rahat ve huzurlu bir şekilde yaşıyoruz. Rahat uyuyunuz.” diyerek sözlerini tamamladı.

Ertan Ersan: “Aziz şehitlerin huzurunda saygıyla eğiliyorum.”

Konferansın ana konuşmacısı Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Ertan Ersan ise ilk defa bir KKTC üniversitesinde konferans verdiğini söyleyerek başladığı konuşmasında, “Aziz şehitlerimizin huzurunda saygıyla eğiliyorum. Türkiye’de de şehit olan kardeşlerimizi saygıyla anıyorum.” dedi. Kıbrıs Türkü’nün 1955 yılından 19 Temmuz 1974’e kadar çok büyük mezalime maruz kaldığını vurgulayan Ersan, “20 Temmuz 1974 tarihinden şu ana kadar özgürlüğün tadını çıkarıyoruz.” şeklinde konuştu. 1946 doğumlu biri olarak o yılları yakından yaşadığını anlatan Ersan, ilkokul yıllarına değindi ve Türk çocuklarının ilkokulda iken İngiliz sömürgesi idaresini yaşadıklarını, göndere İngiliz bayrağını çekerek, İngiliz marşı söylemek zorunda kaldıklarını söyledi. Yapılan katliamları, verilen şehitleri, milli mücadele dönemini hem kendi hayatından hem de tarihten kesitlerle anlatan Ersan, konuşmasının sonunda şehitlerle ilgili bir şiir okudu ve “Ne mutlu Türk’üm diyene” sözüyle konuşmasını tamamladı.

Konferansın sonunda DAÜ Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Yaşar Özden tarafından Ertan Ersan’a DAÜ logolu lefkara işi plaket takdim edildi. Konferansa 28. Mekanize Tümen Komutanı Tuğg. Faruk Yıldırım, Gazimağusa Kaymakamı Dürdane Acı, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, 4. Piyade Alay Komutanı Piy. Kur. Alb. Akın Örsdemir, Gazimağusa Polis Müdürü Ömer Tazeoğlu, Rektör Yardımcıları, DAÜ-ATAUM Başkanı Doç. Dr. Hasan Cicioğlu, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

,