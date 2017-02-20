Şehrin boğuculuğundan uzaklaşmak isteyenlerin tercihi: Büyük Han

Özlem ÇİMENDAL

Turistlerin Kıbrıs’a özgü el işi, göz nuru ürünleri de görme ve tanıma fırsatı yakaladığı Büyük Han’ın ziyaretçileri hiç eksik olmuyor. Turlar halinde gezilerini yapıp, bilgi edinerek Büyük Han’ın tarihini öğrenen yabancı turistlerin yanı sıra yerli halk da sabah kahvesini hanın otantik havasında içmenin keyfini çıkarıyor. Güneşli havayı da fırsat bilen ziyaretçiler hafta sonunun keyfini Surlariçi’nin tarihi sütunlarında çıkardı.

Şehrin boğuculuğundan uzaklaşmak isteyenlerin tercihi

Şehrin korna sesi, boğuculuğundan uzaklaşarak tarihle iç içe bir gün geçirerek rahatlamanın yolunu arayanların tercihi olan Surlariçi’nin gözdesi Büyük Han ve Selimiye cıvıl cıvıldı. Ara sokaklara sandalyelerini atarak sokağın tadını çıkaran vatandaş, hem sohbet etmenin hem de araç trafiğinden biraz sıyrılmanın da keyfini sürüyor.