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  3. Şehrin göbeğinde güpe gündüz define arayınca polise yakalandılar

Şehrin göbeğinde güpe gündüz define arayınca polise yakalandılar

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde güpe gündüz define arayan 4 kişi yunus ekiplerine suçüstü yakalandı. Ellerinde detektör ile yakalanan şahıslar kendilerini, ‘İş adamıyız’ diyerek savundu.

Edinilen bilgiye göre İzmit’in en eski yerleşim yerlerinden olan ve altında 2 bin yıllık tarih yattığı ileri sürülen ve şehir merkezine sadece 1 kilometre uzaklıktaki Orhan Mahallesi, ilginç bir define operasyonuna sahne oldu. Ellerinde detektör ile bölgeye gelen 5 kişi, iddiaya göre şehrin göbeğinde define aramaya başladı. Şahısların ellerinde detektör ile bir şeyler aradığını fark eden vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen İzmit ilçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus Timleri Y.Y., A.U., S.U., ve H.Ç., isimleri şahısları suçüstü yakaladı. Karşılarında polisi görünce şaşkına dönen definecilerden 1 kişi kaçarken, 4 kişi de kovalamaca neticesi yakalandı. Kaçan 1 kişiyi polis ekipleri uzun süre kovalamasına rağmen yakalayamadı.

‘İşadamıyım’ dedi

Gözaltına alınan zanlılardan birisi, kendisini götüren polis ekipleri işadamı olduğunu söyledi. Zanlıların yine de gözaltına alınmaktan kurtulamadı. İzmit Devlet Hastanesine sağlık kontrolü için getirilen 4 zanlı, daha sonra haklarında gerekli işlem yapılmak üzere Saraybahçe Polis Merkezine götürüldü.
4 zanlının yakalandığı bölge İzmit’in en eski yerleşim birimi olarak biliniyor. Toprağın altında yaklaşık 2 bin yıllık antik kent olduğu ileri sürülüyor. Bölgede izinli olarak yapılan bazı kazılarda ise tarihi eserler çıkıyor. Orhan Mahallesinde bazı bölgeler bu yüzden sit alanı ilan edildi.

Akıllara 'Salak milyoner' filmini getirdi

4 zanlının şehrin merkezinde define araması ise akıllara Zeki Alasya, Metin Akpınar, Kemal Sunal ve Halit Akçatepe'nin oynadığı 'Salak milyoner' filmini getirdi. Filmde 4 kardeşi canlandıran oyuncuların, İstanbul'un bir çok noktasında define aramaları ve başından geçen ilginç olaylar anlatılıyor.

Kaynak: İHA

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