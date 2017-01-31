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Selahattin Demirtaş hakkındaki iddianame kabul edildi

Selahattin Demirtaş hakkındaki iddianame kabul edildi

Demirtaş’ın 43 yıldan 142 yıla kadar hapsi isteniyor

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HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede Demirtaş için 43 yıldan 142 yıla kadar hapis istendi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında 43 yıldan 142 yıla kadar hapis istemiyle iddianame kabul edildi.

6-8 Ekim olaylarının da yer aldığı iddianamede Demirtaş'ın, “Terör örgütü yöneticiliği”, “Terör örgütü propagandası yapmak’, “Toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet”, “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik”, “Halkı kanunlara uymamaya tahrik” ve “Suç işlemeye tahrik ve suçu ve suçluyu övme” suçlarından 43 yıldan 142 yıla kadar cezalandırılması talep ediliyor.

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