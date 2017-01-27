Selde ölenlerin sayısı 90'a yükseldi

Tayland'ın güneyinde ay başından bu yana etkili olan sel baskınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 90'a çıktı.

Tayland'daki Afetleri Önleme ve Azaltma Merkezi'nden yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki 12 şehirde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel baskınlarından 1,8 milyon kişinin etkilendiği kaydedildi.

Selde en az 90 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de kaybolduğu belirtildi.

Tayland Meteoroloji Merkezi yetkilileri, bölgedeki yağışların pazar gününe kadar kesileceğini tahmin ettiklerini bildirdi.

Yetkililer, ülkenin turistik adalarının bulunduğu Tayland Körfezi'nde kötü hava koşulları nedeniyle dalga boyunun 2 ila 3 metreye kadar yükselebileceğini, küçük tekne sahiplerinin ve balıkçıların önlem alması gerektiğini duyurdu.

Tayland hükümeti, sel baskınları nedeniyle yıkılan köprülerin onarımı ve köylerde mahsur kalanları kurtarmak için güney eyaletlerinde binlerce askeri görevlendirdi.