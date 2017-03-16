"Selfie bit salgınına neden oluyor"

Mikrobiyoloji ve Hijyen Enstitüsü'nde görev yapan Prof. Hermann Feldmeier, özellikle 8 — 11 yaş arası çocukların ve gençlerin selfie nedeniyle saç biti salgınına yakalandığını belirtti.

'ÖZELLİKLE GENÇ KIZLAR KAFA KAFAYA VERİYOR'

Sağlık dergisi Apotheken Umschau'ya konuşan Feldmeier, bitlerin bir kişinin başından bir diğerine kolaylıkla bulaşabildiğini vurgulayarak, "Özellikle genç kızlar selfie çekerken kafa kafaya veriyor" dedi.

Her ne kadar bit bulaşan kişilerin kıyafet ve çarşaflarının da salgın açısından riskli olduğu düşünülse de, araştırmalar bunun tersi olduğunu ortaya koyuyor. Feldmeier, "Bitler kansız kaldıkları 4 saatin sonunda o kadar kuruyorlar ki, artık işlevlerini yitiriyorlar" diyerek en büyük salgın riskinin kafa kafaya vermek olduğunu vurguladı.