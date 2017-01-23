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Selfie çekerken boğularak öldü

Selfie çekerken boğularak öldü

Karayip Denizi'nin kuzeydoğusundaki Porto Riko'da bir adam selfie çekmeye çalışırken hayatını kaybetti.

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Emniyet yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, ABD'nin Kaliforniya  eyaletinden Porto Riko'ya gelen 31 yaşındaki Hubert Chim adlı erkek turist,  ülkenin kuzey sahillerindeki kayalıklarda selfie çekerken ayağı kaydı ve denize  düştü.

Manati bölgesindeki La Poza de Las Mujeres sahilinde meydana gelen  olayda, genç adam boğularak can verdi.

Sosyal medya hesaplarından Chim'in Los Angeles'ta yaşadığı öğrenildi.

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