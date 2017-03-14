Selim Tuncer DAÜ’lü iletişimcilerle buluştu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü ile fakülteler tarafından düzenlenen “5. Uluslararası Kariyer Haftası” etkinlikleri kapsamında, GENNA Reklam Ajansı Başkanı Selim Tuncer DAÜ İletişim Fakültesi öğrencileriyle buluştu. DAÜ İletişim Fakültesi Mor Salon’da gerçekleşen söyleşide “Marka ve Reklam” konusu hakkında bilgiler verildi.

DAÜ İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü tarafından düzenlenen söyleşinin açılış konuşmasını gerçekleştiren İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi İpek Halim, Tuncer’e katılımından dolayı teşekkürlerini ileterek etkinliğin verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Söz konusu söyleşide Tuncer, meslek hayatında yaşadığı tecrübe ve deneyimlerinden bahsederek, öğrencilere tavsiyelerde bulunurken aynı zamanda marka ve reklam konularında ipuçları da verdi. Reklamların tüketicilerin zihnindeki marka algısını belirlediğine değinen Tuncer, "Metaların yazıdaki varlığı logo, sözdeki varlığı ise markadır" dedi. Ayrıca markalara ait isimlerin kısa olması gerektiğini de vurgulayan Tuncer, akılda kalıcılık ile kavram ve marka adı eşleşmesinin önemine de değindi.

Tuncer tarafından yapılan reklam çalışmalarının gösterimi ve analizi ile devam eden etkinlik, katılımcılardan gelen soruların cevaplanmasının ardından sona erdi. Etkinlik sonunda Tuncer’e katılımlarından dolayı Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano takdim edildi.