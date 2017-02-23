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  3. “Selvi Sertdemir de çocuk gelindi” sergisi Gazimağusa’da açılacak
“Selvi Sertdemir de çocuk gelindi” sergisi Gazimağusa’da açılacak

“Selvi Sertdemir de çocuk gelindi” sergisi Gazimağusa’da açılacak

“Selvi Sertdemir De Çocuk Gelindi” isimli “çocuk gelinlere hayır” konulu karma sergi 8 Mart Çarşamba günü saat 17.00’de açılacak.

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“Selvi Sertdemir De Çocuk Gelindi” isimli “çocuk gelinlere hayır” konulu karma sergi 8 Mart Çarşamba günü saat 17.00’de açılacak.

Gazimağusa Buğday Camii’de yer alacak sergi 8-11 Mart tarihleri arasında gezilebilecek.

Sergilenen resimlerin satışından elde edilecek gelir, İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ne bağışlanacak.

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