Selvili Tepe’de kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu

Kış mevsiminin sert geçeceği sinyalleri geçen yıl Kasım ayından itibaren verilmeye başlanmıştı. Soğuk hava ile birlikte zaman zaman aşırı yağışlar nedeni ile bazı bölgelerde su baskınları yaşanmıştı.

Yeni yıl ile birlikte havanın gittikçe soğuması nihayet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne de kar yağmasına neden oldu.

Bugün öğleden sonra yüksek yerlere yağmaya başlayan karın bu gece iç bölgelere kadar inmesi bekleniyor.

Selvili Tepe’de kar kalınlığı 20 santimetreyi bulurken, St. Hilarion Kalesi’ne giden yol kar yağışından dolayı bir süre trafiğe kapatıldı.

Polis Basın Subaylığı, kar yağışı nedeniyle Alevkayası-Esentepe yolunun da, Karaağaç kavşağından itibaren trafik akışına kapandığını duyurdu.

Polis Basın Subaylığı aracılığıyla yapılan açıklamada, sürücülerin yağış olan bölgelerde dikkatli seyretmeleri istendi.

Soğuk bir yana yüksek yerlerin öğleden sonra beyaza bürünmesi büyükleri de sevindirdi ama en fazla da çocukları…

Havanın soğuk oluşuna aldırmayan çocuklar çok ender gördükleri kar içinde oynamanın zevkini yaşadı..

Olumsuz hava koşulları nedeniyle zaman zaman tv ve radyo yayınlarında da aksamalar yaşandı.

Bu arada Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran da, bugün akşam saatlerine kadar iç kesimlere karla karışık yağmur ya da kısa süreli kar yağma olasılığı olduğunu söylemişti.

Ülkenin, üst atmosferdeki soğuk havanın etkisinde olduğunu söyleyen ve “Hava süratle soğuyor, yarın da oldukça soğuk olacak” diyen Buran, hava sıcaklığının iç kesimlerde yarın 7 ile 10 derece olacağını belirtti.

Kar yağışının yarın iç kesimlerde de etkili olması bekleniyor.