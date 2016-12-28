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Selvilitepe ve Yenierenköy'e 6 kilogramlık yağış

Selvilitepe ve Yenierenköy'e 6 kilogramlık yağış

Meteoroloji Dairesi, KKTC’de son 24 saatte meydana gelen yağışlarda metrekareye düşen yağmur miktarlarını açıkladı.

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Meteoroloji Dairesi, KKTC’de son 24 saatte meydana gelen yağışlarda metrekareye düşen yağmur miktarlarını açıkladı.

Buna göre dünkü yağışlarda metrekareye Selvilitepe ve Yenierenköy’de 6, Girne’de 5, Alsancak Dipkarpaz, Koruçam ve Kozanköy’de 4, Boğaz, Çayırova ve Alevkaya’da 3, Zafer Burnu ve Ercan’da 2, Kantara, Türkeli ve Mallıdağ’da 1 kilogram yağış kaydedildi.

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