Sendikaların ortak temennisi “Çözüm”

Eniz Orakcıoğlu

Türk-Sen Başkan Bıçaklı: 2016 yılı sonlarına doğru Kıbrıs konusunda 2 liderin sürdürmüş olduğu görüşmeler olumlu bir sürece girdi. 2017 yılında öncelikli beklentimiz görüşme sürecinde 9 Ocak’ta yapılacak olan zirvenin artık olumlu bir sonuca varmasıdır

KTAMS Başkanı Kaptan: 2016 yılı Kıbrıs sorunu için çok verimli geçmese de umutlu bir yıl oldu. 2017 ‘de 9 Ocak tarihinde başlayacak olan zirve görüşmeleri bizim en büyük umudumuzdur

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel: 2016 yılında yakalandığı Kıbrıs sorunu dışında bir gelişmeyi göremedik. 2017’de temennimiz tüm sorunların bir sisteme bağlanabileceği ve daha insanca bir yaşamın mümkün olabileceği bir çözüm ve barışın gerçekleşmesidir

KTÖS Genel Sekreteri Elcil: 2016’nın en olumlu tarafı çözümle ilgili süreçte iki topluma da ciddi bir umut pompalanmasıdır. 2017 yılında en büyük beklenti Kıbrıs sorunu ile ilgili adım atılmasıdır.

2016 yılını değerlendiren sendika yöneticileri yeni yıl için de temennilerini Yeni Bakış’a açıkladı. Türk-Sen Başkan Bıçaklı, 2016 yılının gerek emekçiler gerekse halk adına çok olumlu geçmediğini belirtti. Bu yıldaki tek tesellilerinin ılımlı havada geçen Kıbrıs müzakerelerinin olduğunu dile getiren Bıçaklı, 2017’de çözüm temennisinde bulundu.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Ahmet Kaptan da 2016’nın emekçiler açısından çok kötü bir yıl olduğuna dikkat çekerek, yeni yılda geriye götürtülen kamu çalışanlarının maaş ve ücretlerinin düzeltilmesinin önemine dikkat çekti.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel ise 2016’da Ekonomide ise insanlar özellikle alım güçlerinin düştüğü ve dövizin dalgalanmaları ile yaşanan sıkıntıların giderilmediği bir dönem yaşadıklarına işaret ederken, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil de 2017 yılında Kıbrıs sorunu ile ilgili olumlu adım beklediklerini kaydetti.

Türk-Sen Başkan Bıçaklı;“Alım gücü geriledi”

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkan Arslan Bıçaklı, 2016 yılı gerek emekçilerle ilgili gerekse halk adına çok olumlu geçmediğini belirterek, “Çalışanlar ve halkımızın daha fazla alım güçleri geriledi, daha fazla sıkıntı yaşandı. Yine 2016 yılında iş kazaları ve trafik kazaları arttı ve birçok insanımızı maalesef ki kaybettik. Kısacası 2016 yılına baktığımızda çok olumlu geçtiğini söyleyemeyiz. 2016 yılı sonlarına doğru yalnızca Kıbrıs konusunda 2 liderin sürdürmüş olduğu görüşmeler olumlu bir sürece girdi. Ancak sonuçlanma imkânı bulamadı” diye konuştu

“Görüşmeler sonuca varmalı”

2017 yılında öncelikli beklentilerinin iki liderin sürdürmüş olduğu görüşme sürecinde 9 Ocakta yapılacak olan zirvenin artık olumlu bir sonuca varması olduğunu söyleyen Bıçaklı; “2017’den diğer beklentilerimiz Bu küçücük adada artık insanlar savaşarak birbirini öldürmesin, barış ve huzur içerisinde yaşayabilsin. Ayrıca gerek çalışanlarımızın, gerekse halkımızın alım gücü düzeltilmesini beklemekteyiz. Asgari ücretin özellikle özel sektörde sendikasız olarak çalışan çalışanların insanca yaşayabilecekleri bir ücrete kavuşmasını ve aslında işverenlerde üyelik zorunluluğu olduğu gibi emekçilerde ve özel sektörde de sendikalaşma zorunluluğu getirilmesini umut ederiz. sonuç olarak halkımızın daha sağlıklı daha mutlu kazasız, huzur içerisinde dünya ile bütünleşmesini bekleriz” dedi.

KTAMS Başkanı Kaptan:“Emekçiler açısından çok kötü bir yıldı”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Ahmet Kaptan, 2016’nın emekçiler açısından çok kötü bir yıl olduğuna dikkat çekerek, “Ekonomik ve sosyal olarak kötü geçen 2016’da ekonomi dar boğaza girdi ve alım gücü çok düştü. Sosyal olarak ise hükümet tarafından baskılar arttı ve gerek sendikalardan istifaları artırmak adına, gerekse kişilerin özgür iradelerine müdahale adına kötü bir yıl geçirdik. 2016 yılı Kıbrıs sorunu için çok verimli geçmese de umutlu bir yıl oldu” dedi.

“Zirve en büyük umudumuz”

2017 yılının çözüm ve barış yılı olması temennisinde bulunan Kaptan, “Özellikle özle sektörde çalışan ve açlık sınırının çok altında çalıştırılan özel sektör çalışanlarına haklarının verilmesi ve insanca yaşanabilir bir asgari ücretin belirlenmesi en büyük dileğimdir. Bunun yanında geriye götürtülen kamu çalışanlarının maaş ve ücretlerinin düzeltilmesi. 2017 ‘de 9 Ocak tarihinde başlayacak olan zirve görüşmeleri bizim en büyük umudumuzdur” diyen konuştu.

KTOEÖS Başkanı Gökçebel:“İç açıcı gelişmeler yaşanmadı”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel, 2016 yılının olumlu tarafının Kıbrıs konusunda çözüm ve barış anlamında yeni bir umudun ve belki de çözümün gerçekleşeceği zeminin oluşmasının olduğunu söyleyerek, “Ama diğer yönden bakıldığında ülkemizde pek iç açıcı gelişmelerin yaşandığını söyleyemeyiz. Gerek ekonomide, gerekse trafik, eğitim, sağlık veya çevre konuları gibi birçok olumsuz etkenle karşı karşıya kaldık. Ne yazık ki temel sorunlarımıza ciddi çözüm parametrelerinin yakalandığı Kıbrıs sorunu dışında bir gelişmeyi göremedik. Yine 2016 yılının olumsuzlukları içinde eğitim sistemimizin daha iyileştirileceği yönünde bir düşünce göremedik, yine aynı şekil eksikliklerin devam ettiği, daha çok eğitimin muhafazakârlaştırıldığı, içinin boşaltıldığı ve paralı hale getirildiği bir sistemsizliğin kalıcı hale getirildiği bir yapı ile karşılaştık. 2016’da Ekonomide ise insanlar özellikle alım güçlerinin düştüğü ve dövizin dalgalanmaları ile yaşanan sıkıntıların giderilmediği bir dönem yaşadık. Diğer başlıca sorunlarımızdan olan trafik ve çevre sorunlarına da geride bırakmaya hazırlandığımız yıl boyunca bir çözüm getirilemedi” dedi.

“Temennimiz çözüm ve barış”

2017’de başta demokratik, laik ve bilimsel bir eğitimin nitelikli ve kamusal hale getirilerek tüm çocuklara verilmesini arzu etiklerini söyleyen Gökçebel, “Bunun içinde özellikle kamu okullarına yatırımın ve eğitim anlayışının değişmesi lazımdır. Aynı sistemsizliğin çevrede, trafikte ve sağlık gibi diğer alanlarda da oluşmuştur ve aynı düzen bu alanlarda gösterilmelidir. Çünkü görüldü ki bir sistemsizlik ve verimsizlik, boşuna kaynakların israfı bu ülkeye reva olmuyor ve bu ülkenin insanına insanca yaşayacağı bir ortam sağlamıyor. Bizim temennimiz tüm bu sorunların bir sisteme bağlanabileceği ve daha insanca bir yaşamın mümkün olabileceği bir çözüm ve barışın gerçekleşmesidir” şeklinde konuştu.

KTÖS Genel Sekreteri Elcil:“Mevcut düzenin sürdürülebilirliği yoktur”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, 2015 ve 2016’nın çok büyük bir farkı olmadığını söyleyerek, “2016’nın en olumlu tarafı çözümle ilgili süreçte iki topluma da ciddi bir umut pompalanmasıdır ki 2017 başındaki zirve en önemli gelişmedir. 2016’nın olumsuz yanlarına bakıldığında ise yaşanan gerçekler ışığında mevcut statükonun artık sürdürülemez olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Eğitimde yaşanan öğretmen ve altyapı eksikliği, ileriye dönük öngörünün olmaması gibi sorunlar, sağlıkta ise doktor eksiklikleri, hastanelerin nüfusa hizmet etmedeki yaşadığı sıkıntılar 2016’daki sorunların başını çekmektedir. Bunların yanında geride bırakmaya hazırlandığımız yılda trafiğin toplumsal sorun haline gelişi, trafik kazaları, elektrik, su ve diğer altyapılarla ilgili bu ülkede artık bir çöküşü yaşandığı ortadadır. Kısacası 2016’da bir kez daha ortaya çıkmıştır ki bu mevcut düzenin sürdürülebilirliği yoktur. Bu hükümetler veya gelecek olan herhangi bir hükümet bu sorunların üstesinden gelme diye bir öngörüsü yoktur” dedi.

“Kıbrıs sorunu ile ilgili adım bekliyoruz”

2017 yılında en büyük beklentilerinin Kıbrıs sorunu ile ilgili adım atılması olduğunu vurgulayan Elcil, “Mevcut statükonun değişmesiyle ilgili de önemli adımlar atılmalıdır. Kaldı ki Kıbrıs sorunun da önemli bir adım atılması AB ile ilgili düzenlemeleri getirecek ve bu düzenlemeler de ülkemizde var olan yolsuzluk, usulsüzlük ve rüşvet gibi şeylerin ellenmesi anlamı taşıyacaktır. 2017 yılıyla ilgili olarak daha insanca yaşanır bir Kıbrıs beklentim vardır” şeklinde konuştu.