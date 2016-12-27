Senfoni’den yeni yıla merhaba

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 2017'ye Merhaba konseriyle yeni yılı karşılayacak.

Bu akşam saat 20.00'de YDÜ AKKM'de verilecek halka açık konser ücretsiz izlenebilecek.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Koordinatörü Mustafa Kofalı, bu akşamki konserde, orkestranın dünyaca ünlü tenor Murat Karahan ve soprano Eylem Demirhan Duru’ya eşlik edeceğini belirtti.

"Türkülerden napolitenlere, şarkılardan opera parçalarına kadar geniş bir yelpazede hazırlanmış konser programını izleyicilerle buluşturuyoruz" diyen Kofalı, konserdeki bir çok eserin düzenlemelerinin Şef, Besteci Ali Hoca tarafından yapıldığını belirtti.