Lefkoşa12 °C
  • Yeni Yılı Evde Karşılayanlara Özel Yılbaşı Menüsü
  • Kıbrıs Sağlıklı Yaşam Platformu
  • Yılbaşı için oyun önerileri
  • 2016 yılının drone’larla çekilmiş en iyi fotoğrafları
  • 2016 senesinin en popüler yabancı filmleri
  • Victoria’s Secret 2016 Katalog Çekimleri Büyüledi
  • Efsanenin yeni yüzü: 2017 Lamborghini Aventador S
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KÜLTÜR SANAT

  3. Senfoni’den yeni yıla merhaba
Senfoni’den yeni yıla merhaba

Senfoni’den yeni yıla merhaba

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 2017'ye Merhaba konseriyle yeni yılı karşılayacak.

A+A-

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 2017'ye Merhaba konseriyle yeni yılı karşılayacak.

Bu akşam saat 20.00'de YDÜ AKKM'de verilecek halka açık konser ücretsiz izlenebilecek.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Koordinatörü Mustafa Kofalı, bu akşamki konserde, orkestranın dünyaca ünlü tenor Murat Karahan ve soprano Eylem Demirhan Duru’ya eşlik edeceğini belirtti.

"Türkülerden napolitenlere, şarkılardan opera parçalarına kadar geniş bir yelpazede hazırlanmış konser programını izleyicilerle buluşturuyoruz" diyen Kofalı, konserdeki bir çok eserin düzenlemelerinin Şef, Besteci Ali Hoca tarafından yapıldığını belirtti.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.