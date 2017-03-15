Gamze Pir Baykur



Mağusa’da kardeşinin 37 yaşındaki torunu olan S.H’yi evlenmek için İngiltere’ye götürmek isteyen Hüseyin Mehmet Salih, istediğini yapamayınca tehdit yoluna başvurdu. 37 yaşındaki akrabası S.H’yi kendisiyle İngiltere’ye gitmemesi halinde elindeki fotoğrafları babasına göstermekle tehdit ettiği ileri sürülen Hüseyin Mehmet Salih, S.H’nin şikayeti üzerine tutuklandı. “Şiddet tehdidi” suçlamasıyla dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan 81 yaşındaki zanlı Salih tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.



“Seni istiyorum. Kimseyle olamazsın...”

Meselenin tahkikat memuru Löğmen Yücetürk, zanlı Hüseyin Mehmet Salih’in 2017 yılı Mart ayı içerisinde akrabası olan E.Z’den müşteki S.H’nin fotoğraflarının olduğu 16 adet renkli fotokobi resimlerini alarak tasarrufuna geçirdiğini belirtti. Akabinde zanlı Salih’in 9 Mart 2017 tarihinde kalmakta olduğu eve akrabası olan müşteki S.H’yi çağırdığını belirten Yücetürk, zanlının müşteki S.H’ye “Seni istiyorum. Sen kimseyle olamazsın. Benimle Londra’ya geleceksin. Elimde fotoğrafların var. Gelmezsen elimdeki fotoğraflarını babana göstereceğim” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu açıkladı. Yücetürk, olayın polisin bilgisine 13 Mart tarihinde geldiğini söyledi. 14 Mart tarihinde zanlının kalmakta olduğu evde arama yapıldığını belirten Yücetürk, zanlının tasarrufunda, kalmakta olduğu yatak odasının çeşitli yerlerinde zarflar içerisinde toplam 16 adet müştekinin fotoğrafları olduğu renkli fotokopiler bulunduğunu açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Yücetürk, İngiltere vatandaşı olan ve İngiliz pasaportu ile 25 Şubat 2017 tarihinde KKTC’ye turist olarak giriş yapan zanlı Salih’in uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.



Tutuksuz yargılanacak...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlı Hüseyin Mehmet Salih’in kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 3 bin TL nakdi teminat ödemesine ve 2 KKTC vatandaşının 20’şer bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.