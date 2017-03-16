Sennaroğlu DAÜ’de çağdaş belediyeciliği anlattı

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, Doğu Akdeniz Üniversitesi Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (DAÜ – MİKA) tarafından düzenlenen “Kamuya Açık Söyleşiler” adlı etkinliğin bu haftaki konuğu oldu. Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (BTYO) işbirliğinde, 16 Mart 2017 Perşembe günü, saat 10:30’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda yapılan etkinlikte Sennaroğlu “Çağdaş Belediyecilik: Akıllı Şehirler, İnsan ve Bilgi” konulu bir söyleşi gerçekleştirdi.

Söz konusu söyleşide 2007 yılında DAÜ BTYO İnşaat Teknolojisi programından mezun olduğunu bildiren Sennaroğlu, 2014 yılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yerel seçimlerinde Büyükkonuk Belediye Başkanlığı görevine getirildiğini aktardı. Belediyeciliğin halka dokunan bir meslek olduğunu dile getiren Sennaroğlu, çağdaş belediyecilik kavramının halkın istekleri yönünde yapılan işlerden oluştuğunu ifade etti. Büyükkonuk Belediyesi olarak kendilerine bağlı dokuz adet köye eşit şekilde hizmet vermeyi görev edindiklerini söyleyen Sennaroğlu; çalışmalarını, ekolojiyi savunan “Eko Köy”ler konseptinde sürdürdüklerini belirtti. Kırsal kesimlerde bulunan köylerde iş olanaklarının kısıtlı olduğunu ve bu yüzden de köylerdeki genç nüfusun şehirlere göç ettiğini belirten Sennaroğlu, gelir yaratma çalışmalarında turizme yönelik hedefler koyduklarını ve bu kapsamda Northern Travel ve Sunexpress şirketleri ile yapılan anlaşmalar ile üç buçuk ay boyunca toplamda 75 bine yakın turistin köylerini ziyaret etmesini sağladıklarını ifade etti.

Diğer yandan çağdaş belediyecilik kavramı kapsamında, 1989 yılından bu yana yerel yemek kültürünün yok olmasını engellemek amacıyla kurulan küresel Slow Food birliğine üyeliklerini tamamladıklarını belirten Sennaroğlu, aynı zamanda yine uluslararası bir birlik olan ve köylerdeki hayat standartlarının yükseltilmesi amacıyla çeşitli altyapı ve enerji projeleri üreten belediyelerin üye olduğu Citta Slow (Yavaş Şehir) hareketine de katılmak üzere sürdürdükleri çalışmalarda son aşamaya geldiklerini açıkladı. Büyükkonuk Köyü’nün karşısındaki yeşil alanda bulunan The Pine View isimli tesislerin de özel mülk olmaktan çıkarılarak halkın kullanımına açıldığını ve hayvanat bahçesi de bulunan tesisleri ziyaret edenlerden herhangi bir ücret talep etmediklerini vurgulayan Sennaroğlu, bunun da sosyal belediyecilik kavramı altında değerlendirilebileceğinin altını çizdi.

Söyleşiye katılan öğrencilere tavsiyelerde bulunan Sennaroğlu, kendisinin KKTC’nin en genç belediye başkanı olduğunu belirterek, göreve geldiği günden itibaren Büyükkonuk Belediyesi ekibini de genç insanlardan oluşturduklarını vurguladı. Öğrencilere genç yaşta siyasete atılmaktan çekinmemeleri tavsiyesinde bulundu. Bir DAÜ mezunu olmaktan gurur duyduğunu aktaran Sennaroğlu, “DAÜ’lü olmak bir ayrıcalıktır. Bugün yeniden okulumu ziyaret edebildiğim için çok mutluyum. Bugün aklımda hep kalacak” şeklinde konuştu. Söyleşi sonrasında DAÜ mezunu ve Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu’na, DAÜ MİKA Müdürü Derviş Ekçici ve BTYO Müdürü Doç. Dr. Mustafa İlkan tarafından Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano takdim edildi.