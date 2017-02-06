Şenol Güneş: "Rakibi tebrik etmek bile doğru değil"

Güneş “Rakibi tebrik etmek bile doğru değil ama nihayetinde kazanan bir takım var. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Sadece futbolun yetmediğini anlamış oldular” dedi.

Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularıyla gurur duyduğunu belirterek, "Şu anda da gurur duyuyorum. Futbol oynamaya çalıştık. İlk bölümde rakibin provokasyonları ve sert oyunlarına yanıt veremedik. Kontrol bizdeydi, gol atmayı beklerken beklenmeyen bir şekilde, tuzağa da düşerek 10 kişi kaldık. Rakip 11-10 oynadığı için kazandı." dedi.

"Futbol deyip geçiştiriyoruz, futbolun bu olmaması gerekiyor" diyen tecrübeli teknik adam, şöyle devam etti:

"Bizim eksikliğimiz, takım olarak sadece futbol oynamayı düşünürken, bazen oyunun içerisinde agresif, provokasyonlara karşı soğukkanlı olup tuzağa düşmeden oynamak gerekiyordu. Bu tuzağa düştük. Aslında atılması gereken başka oyuncusu olabilirdi, bunu biz beceremeyince bizden atılan oyuncu oldu. Hak ettiğini düşünüyorum. Atılması hatalıdır, cezasını alacaktır. Aynı zamanda ileriye dönük bize baskı kurmaya çalışanlara karşı daha soğukkanlı olmak durumundayız. Uzun yıllardır buradayım polisin bizi baskı altına almasını kabul edemiyorum. Fenerbahçe sahasında oynadım, şampiyonluk maçı orada baskıyı yiyen kaçan biz olduk. Biz ne yapıyoruz ki bana saldırıyorsunuz. Güya beni korumaya çalışıyormuş. Bu psikolojik baskıdır. Soyunma odası koridorlarında olacak şey değil. Bütünün parçaları olarak görüyorum."

Yaşanan olaylardan dolayı ister istemez sinirlendiğini anlatan Şenol Güneş, "Olay sahanın dışına çıkıyor. Bazı arkadaşların yaptığı şeytanlığı ben yapmak istemiyorum. Hiçbir zaman provoke etmek istemem. Ne olursa olsun düşüncem aynıdır. Kazandığım veya kaybettiğim zaman düşüncem aynıdır ama şeytani düşünceleri olanların bu düşüncelerini başka şeylere taşımalarını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kjaer ile yaşadığı gerginlik

Fenerbahçeli futbolcu Simon Kjaer ile yaşadığı gerginliğe açıklık getiren Güneş, kendisinin oyuncularını uyarmaya çalıştığı sırada Danimarkalı futbolcunun yanına geldiğini ve kendisine yaptığı hareketi anlayamadığını dile getirdi.

Kjaer ile kendisinin bir derdi olmadığını vurgulayan Güneş, "Onun benimle bir derdi var. Van Persie de saha içinde herkesle yapmaya çalıştı. Bana göre bu çalışılmış bir şey. Biz de artık bundan sonra antrenmanlara öyle başlayacağız. Sadece futbol üretmek değil, saha dışında nasıl rakipler provoke edilir oyunculara öğreteceğiz." diye konuştu.

İlk yarının bitmesinin ardından oyuncularını uyarmak için beklerken, Van Persie'yi kastederek "Şu oyuncunun provokasyonuna nasıl geldiniz?" demek isterken, Kjaer'in yanına geldiğini belirten tecrübeli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O üzerime geldi, anlamadım. Üzerime gelince 'sus' diye hareketlenirken anladım ki benim üzerimden beni dışarı attıracak. O zaman elimi çektim. Sosyal medyada onu da kullanıyorlar. Herhangi bir diyaloğumuz mu oldu, yok. Üzerime gelen o. Aslında dördüncü hakemin onu uyarması lazım. Ben konuşmayabilirim, söylenmeyebilirim. Onun kararını o mu verecek? Arkaya doğru 'bizim oyunculara ne oluyor derken üstüme geliyorsun' diye söyledim. O gelince benim kaçmam gerekiyor. Devre arasında elini uzattı, ne olur ne olmaz diye ben kaçtım. Bakarsın beni dışarı attırır diye korktum. Bu ülke böyle bir ülke haline geldi. Bugün oynayarak değil, oynamayarak da maç kazanabilirsin. Bir hadise daha öğrenmiş olduk. Öğrenmenin yaşı yok. Bunu o şeytana da söyleyeceğim."

"Bizim hatamız"

Güneş, maçın ilk 15 dakikalık bölümdeki sinirlenmenin de kendi hataları olduğunu söyledi.

Futbolun daha güzel oynanması için herkesin görev verdiğini anlatan Şenol Güneş, "Oyunumuzu geliştireceğiz. Rakipler nasıl oynarsa oynasın daha sakin kalacağız. Hakem hata yapsa da yapmasa da biz kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

İlhan Ekşioğlu'na sert tepki

Şenol Güneş, Kjaer ile yaşadığı diyalog sonrasında Fenerbahçeli yönetici İlhan Ekşioğlu'nun sosyal medyadaki paylaşımıyla ilgili soru üzerine Ekşioğlu'na sert tepki göstererek, "Bu konuda hiçbir eksik yok, lehime olanlar var. O şahısla ilgili, ismini vermiyorum, resmimi koyarak ne yapmaya çalıştı? Tapelerde neleri olduğunu siz biliyorsunuz. O taraflara girersek hesabını vermeyenler hesabını soramazlar. O yüzden önce kendileri hesap versinler." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA