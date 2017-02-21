Şenol Güneş'e 'derbi' tarifesi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın siyah beyazlı kulübün 7 yıllık şampiyonluk hasretine son verdiren Şenol Güneş'e Galatasaray maçı öncesinde yeni sözleşme teklif edeceği öne sürüldü.

Beşiktaş ile +1 yıllık daha opsiyonu olan Güneş ile masaya oturacak olan yöneticilerin, opsiyonu dışarıda bırakıp uzun vadeli bir kontrat imzalamak istedikleri gelen haberler arasında.

Şenol Güneş, Akhisar karşılaşması sonrası düzenlediği basın toplantısında, Beşiktaş'ta çalışmaktan çok mutlu olduğunu belirterek, "Yaptığımız işin karşılığını almak da bana ayrıca mutluluk veriyor. Böyle büyük bir camianın beni kucaklaması güzel" diyerek, yeni kontrata yeşil ışık yakmıştı.