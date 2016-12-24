Şenol Güneş'in aklı Yusuf Erdoğan'da
Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor'un istediği Ömer Şişmanoğlu'na karşılık Yusuf Erdoğan'ı istedi
A+A-
Beşiktaş, Trabzonspor'un Kerim Frei talebini geri çevirirken, Ömer Şişmanoğlu'na ise şartlı onay verdi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki performansının ardından Kerim Frei'ın takımdan ayrılmasına sıcak bakmadığı, yerine bir golcü alınması şartıyla Ömer Şişmanoğlu'nun gidişine ise onay verdiği belirtildi.
Taraflar arasında yapılan görüşmeler sırasında Yusuf Erdoğan ismi de gündeme geldi. Beşiktaşlı idareciler, Trabzonspor'a Yusuf Erdoğan'ın durumunu sordu.
Ancak bordo-mavili kulüp, 24 yaşındaki futbolcu için olumsuz yanıt verdi.
14 lig maçında 4 kez fileleri sarsan Yusuf, Trabzon'un en skorer ismi.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.