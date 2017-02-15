Serbest bırakıldı

Gamze Pir Baykur

Çayıroava’da 4 Şubat tarihinde Uçanok İnşaat Şirketine ait Premix Beton isimli şantiye içerisinde hazır beton üretim tesisi olan panmikserin (Sabit büyük mikser makinesi) açık olan temizlik kapaklarından mikser içerisine düşen ve mikser içerisinde bulunan demir çarkların arasına sıkışarak parçalanması sonucu hayatını kaybeden Bangladeş uyruklu İdris Dhali’nin ölümüyle ilgili olarak olayda ihmali görüldüğü gerekçesiyle tutuklanan panmikserin santral operatörü zanlı Sinan Birgin dün yeniden İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “İhmalkarlık sonucu başkasının ölümüne neden olma” suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan zanlı Birgin tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

İlk incelemeyi Çalışma Dairesi yaptı...

Meselenin tahkikat sorumlusu Müfettiş Muavini Ömer Çakır, 4 Şubat tarihinde saat 19:00’da Çayırova’da Uçanok Şirketine ait Premix Beton isimli şantiyede çalışan İdris Dhali’nin, konu şantiye içerisinde bulunan beton yapmaya yarayan 6 buçuk metre yüksekliğindeki büyük sabit panmikser aracın içerisinde demir çarklara sıkışarak hayatını kaybettiğini anımsattı. Akabinde İdris Dhali’nin JD 972 plakalı mikser aracın içerisine aktarıldığını söyleyen Çakır, konu mikser aracın Bafra’ya gitmek üzere yola çıktığını ve konu mikser aracın saat 19: 45 raddelerinde şantiyeye geri çağrılarak araçtaki betonun şantiyenin yanında bulunan boş araziye döküldüğü sırada Dhali’nin cesedinin tespit edildiğini açıkladı. Çakır, mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmada panmikser aracı kullanmaya yetkili tek kişinin zanlı Sinan Birgin olduğunun tespit edilmesi üzerine zanlının 5 Şubat tarihinde tutuklanarak mahkemeye çıkarıldığını ve aleyhine 3 günlük tutukluluk süresinin temin edildiğini anımsattı. 5 Şubat tarihinde olay yerinde Çalışma Dairesi yetkilileri tarafından inceleme başlatıldığını belirten Çakır, Çalışma Dairesinin görüşü ile Elektrik Mühendisleri Odası ve Makine Mühendisleri Odasının olay yerinde inceleme yapması gerektiği kanısına varıldığını ifade etti. Çakır, ayrıca Çalışma Dairesinin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir inceleme yaparak daha ayrıntılı bir rapor yazacağı ve iş kazası ile ilgili de bir tahkikat başlattığını açıkladı.

Panmikserin temizlik kapaklarındaki sistemde arıza tespit edildi...

Müfettiş Muavini Ömer Çakır, 8 Şubat tarihinde Elektrik Mühendisleri Odası ve Makine Mühendisleri Odasından yetkili mühendislerin olay yerinde araştırma başlattığını belirterek, başlattıkları araştırma sonucunda hazırladıkları ayrıntılı raporun 13 Şubat tarihinde taraflarına ulaştırıldığını açıkladı. Yetkili mühendislerin hazırladığı rapor ışığında konu panmikserin temizlik amacıyla kullanılan kapaklarında güvenlik amacıyla bulunan anahtarda arıza olduğunun tespit edildiğini açıklayan Çakır, rapor ışığında anahtardaki arıza ile ilgili zanlı Birgin’in sorgulandığını ve sorgu esnasında ise zanlının anahtardaki arızayı 1 ay önce farkettiğini ve kendi imkanları ile konu arızayı giderdiğini beyan ettiğini belirtti. Çakır, zanlıya beyanı üzerine kanuni ihtar tahdında suçu bildirildiğini söyleyerek, zanlı Birgin’in ithama “Çalışıyordu” şeklinde cevap verip akabinde gönüllü ifade verdiğini ve gönüllü ifadesi ışığında ise zanlının kusuru olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Yazılı dava tebliğini kabul etmedi...

Müfettiş Muavini Ömer Çakır, mahkemede Savcı Ahmet Özlemler’in istemi üzerine zanlı Sinan Birgin’e yapılan dava tebliğini okudu. Çakır, zanlı Birgin’in kendisine okunan “2017 yılı Ocak ayı içerisinde Çayırova’da Uçanok İnşaat Şirketine ait Premix Beton Şantiyesi isimli iş yerinde panmikser aracın sorumlusu olup, panmikserin temizlik amacıyla kullanılan kapaklarında güvenlik amacıyla bulunan anahtardaki arızayı farkedip bilir kişi olmadığınız halde arızayı kendi imkanınız ile tamir ederek ilgili yerlere bilgi vermekte ihmal gösterip ayni şekilde çalışmaya devam etmeniz sonucu 4 Şubat tarihinde İdris Dhali’nin panmikserin içerisinde bulunduğu sırada güvenlik anahtarının görev yapmayarak sistemin çalışması sonucu Dhali’nin demir çarkların arasına sıkışarak ölümüne sebebiyet verdiniz” şeklindeki yazılı dava tebliğini kabul etmediğini açıkladı. Zanlı aleyhine yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Çakır, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Ağır teminat şartıyla serbest...

İskele Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Sinan Birgin’in kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslim ederek KKTC dışına çıkışının men edilmesine ve 2 KKTC vatandaşının 200’er bin TL şahsi kefaket senedi imza etmesine emir verdi.