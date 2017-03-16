Serbest bırakıldılar

Gamze Pir Baykur

Mağusa’da faaliyet gösteren “Yeniçağ Market”, “Gedeş Market”, “Sarp Video&Off Licence” ve “Dağcılar Market” isimli işyerlerine giren ve toplamda 3 bin 823 TL ile 200 Euro nakit para ve çok sayıda sigara çalan 17 yaşındaki zanlı Ö.O ile Y.Ö dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar. “Dükkan açma”, “Sirkat”, “Kasti hasar” ve “Bir cürüm işlemek kastıyla dükkan açma” suçlamalarıyla ilgili olarak mahkemeye çıkarılan zanlı Ö.O (E-17) ile zanlı Y.Ö (E-17) tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Soruşturma bitti...

Meselenin tahkikat memuru Emin Özbilen, zanlı Ö.O ile Y.Ö’nün 26 Şubat tarihinde saat 05:30 raddelerinde Mağusa’da faaliyet gösteren “Yeniçağ Market” isimli iş yerinin giriş kapısına levye ile hasar vererek açıp içeriye girdikten sonra içeriden 1073 TL madeni paraları ve toplam değerleri 495 TL olan çeşitli markalarda 3 karton sigarayı sirkat ettiklerini ve akbinde zanlı Ö.O’nun marketin güvenlik kamerasına ait güç kaynağını sert bir şekilde yerinden sökmeye çalışarak hasara uğrattığını anımsattı. Yine zanlıların 5 Mart tarihinde saat 04:55 raddelerinde “Gedeş Market” isimli işyerinin önünde bulunan kafes telini kater yardımı ile kestiklerini belirten Özbilen, zanlıların kafesin iç kısmına girerek yine marketin sürme penceresini kırarak içeri gidiklerini ve 550 TL nakit para ile 30 paket sigara sirkat ettiklerini açıkladı. Özbilen, zanlı Ö.O’nun 6 Mart tarihinde saat 03:10 raddelerinde “Dağcılar Market” isimli işyerinin ana giriş kapısının altında bulunan plastikten yapılmış bölmeyi kırıp açtığını ve içeriye girdiğini belirterek, market içerisinde kurulu olan alarm sisteminin devereye girmesi üzerine hiç birşey çalamadan kaçtığını söyledi. Yine zanlı Ö.O’nun, yine 6 Mart tarihinde saat 04:10 raddelerinde “Sarp Video&Off Licence” isimli iş yerinin kapalı ancak kilitsiz durumundaki pencerisini açıp içeriye girdiğini belirten Özbilen, zanlı Ö.O’nun marketteki buz dolabından 5 TL değerindeki enerji içeceğini alıp içtiğini ve akabinde iş yerinin iç kısmına geçilen kapının üzerindeki asma kilidi tasarrufundaki levye ile kırarak hasara uğrattıktan sonra market içerisine girerek 2 bin 200 TL ile 200 Euro nakit parayı ve 3 karton sigarayı sirkat ettiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Özbilen, zanlıların uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Tutuksuz yargılanacaklar...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlı Ö.O ile Y.Ö’nün kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışlarının men edilmesine, 3’er bin TL nakdi teminat ödemelerine, 2’şer KKTC vatandaşının 25’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmelerine ve haftada 2 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmalarına emir verdi.