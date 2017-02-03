Serdar Denktaş mahkemelik oldu

Baraka Kültür Merkezi, bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesinde Serdar Denktaş aleyhine tazminat davası açtı.

Katıldığı bir televizyon programında Baraka Kültür Merkezi ve Baraka aktivisti Münür Rahvancıoğlu’yla ilgili yalan iddialarda bulunan Serdar Denktaş aleyhine dosyalanan davanın ardından basına açıklamalarda bulunan Baraka aktivistleri, daha önceden de duyurulduğu gibi Serdar Denktaş’la ilgili yasal sürecin başladığını ve Baraka’ya yönelik olarak yapılan ve tamamen gündemi çarpıtmak maksadıyla atılmış bu çirkin iftiranın peşini bırakmayacaklarını, bir taraftan hükümetin politikalarıyla mücadele ederken diğer taraftan da bu yalan iddiaları dolayısıyla Serdar Denktaş’ın yasalar önünde hesap vermesi için mücadele edeceklerini söylediler.