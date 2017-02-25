Sergen Yalçın'lı Kayserispor durdurulamıyor

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-2 yenen Sergen Yalçın'lı Kayserispor son 4 maçta 4 galibiyet aldı. Sezonun ilk yarısını 16’ncı sırada tamamlayan Kayserispor, ligde çıktığı son beş maçta 13 puan topladı.

Devre arasında teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın’ı getiren sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarının ilk maçında Başakşehir karşısında alınan 5-0’lık farklı mağlubiyetin ardından Akhisar Belediyespor’la 0-0 berabere kaldı.

Fenerbahçe’yi evinde 4-1 mağlup ederek dikkatleri üzerine çeken ve geçen hafta Galatasaray deplasmanından üç puanla dönen Kayserispor, Bursaspor ve Rizespor galibiyetleriyle seriyi dört maça çıkardı.