Sergen'in yolu

Sergen’in yönetimindeki takım hem düşme potasından çıktı hem de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a ecel terleri döktürdü.

Son olarak Beşiktaş deplasmanından 2-2’lik beraberlikle ayrılan Kayseri’de Sergen Yalçın takımın önüne geçti. 3 takıma karşı 6 maçta 5 kez sahadan yenilmeden ayrılan Sergen'in Kayseri'si son 7 lig maçında da yenilgi yüzü görmedi.

Hürriyet Gazetesi’nden Kenan Başaran maç yazısında Sergen’den “Koşmayan futbolcu Sergen”, çok iyi koşturan, mücadele ettiren ve akılla da oynatan bir “Sergen Hoca” olmuş. Welliton, dün etkili olsaydı Yalçın, efsanesi olduğu takımından 3 puan alırdı” diye bahsetti.

Eski Beşiktaş kalecisi Rüştü Reçber “Vodafone Arena’ya ilk kez teknik direktör olarak sahayı çıkan Sergen Yalçın,oluşturduğu takımla müthiş bir iz bıraktı” derken Rıdvan Dilmen de maçın yıldızının Sergen olduğunu yazdı:

“Kadroları ilk gördüğümde iki takıma baktım ve "Bu maçta çok gol pozisyonu olur" diye düşündüm. Fakat bu maçın en iyisi kim dersem ben oyuncuları değil, Sergen hocayı söylerim. Büyük takım değilseniz iyi oyuncuları adapte etmek daha çok zaman alır. Sergen hoca, telaşlı bir karakter değil, geride de olsa rahat durur kenarda, oyunculara da hücum özgürlüğü vererek o adaptasyon problemini aşmış”

Sabah Gazetesi’nden eski Beşiktaş efsanesi Metin Tekin de “Sergen Yalçın, çok önemli bir teknik adam performansı çiziyor. Sadece aldığı sonuçlar değil, oyun üzerinden değerlendirdiğimizde bu onun adına çok sevindirici. Teknik adamlığına bakışında ve devamlılığında zaman zaman eksikleri oldu ama umuyorum ve diliyorum ki bu teknik adam devamlılığı çok daha sağlam oturacaktır. Bugün baktığımızda F.Bahçe, G.Saray'ı devirip, Beşiktaş'tan 1 puan almak her babayiğidin harcı değil” ifadelerini kullandı.

Güntekin Onay da Vatan Gazetesi’ndeki yazısında “Kayseri kaliteli bir takım kurdu ve Sergen Yalçın, cesur futbol oynatıyor. ‘Kesin düşer’ denilen takımı kısa sürede toparladı ve saygın bir ekip haline getirdi” dedi.

Habertürk’ten Ali Gültiken’in yazısının başlığı da ‘Sergen değişimi’ :

"Kayserispor, Sergen ile önemli bir değişim yaşadı. Devre arasındaki transferler Sergen’in oyun felsefesiyle birleşince dinamik bir Kayserispor ortaya çıktı. Bu dinamizm beraberinde de iyi bir takım yarattı. İkinci yarının en flaş takımının aldığı sonuçların tesadüflerden ibaret olmadığını dün akşam bir kez daha gördük."

Kaynak: Hürriyet, Sabah, Vatan