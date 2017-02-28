Serhat İncirli Kariyer Haftası’nda DAÜ'deydi

Kıbrıs Medya Grubu Haber Müdürü, köşe yazarı ve Kıbrıs TV programcısı Serhat İncirli, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 5. Uluslararası Kariyer Günleri etkinlikleri kapsamında İletişim Fakültesi’nin konuğu oldu.

Gazetecilik Bölümü tarafından düzenlenen “Gazetecilik ve Kıbrıs” konulu söyleşide İncirli, mesleki deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Söyleşinin açılış konuşması İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit İnatçı tarafından yapıldı. Konuşmasında İncirli’nin kendine has üslubundan bahseden Doç. Dr. İnatçı, “Serhat İncirli’yi farklı ve sakıncalı kılan özgür dilidir” dedi. İncirli, söyleşide meslek hayatına nasıl başladığına ve nasıl devam ettiğine değinerek, gazetecilik mesleğinin zorluklarına dikkat çekti. Kendine has üslubu ile mesleği bir “delilik” olarak nitelendirdi. İncirli ayrıca, öğrencilere mesleğin incelikleri hakkında da bilgiler verdi.

"Doğru Haber Yapabilmenin Yolu Bilgiden Geçer"

Konuşmasında öğrencilere gazetecilik mesleği hakkında bilgiler veren İncirli, iyi bir gazetecinin doğru haber yapabilmesinin yolunun doğru bilgiden geçtiğini söyledi. Bu nedenle iyi bir gazetecinin özellikle görev yaptığı bölgenin tarihi geçmişini, coğrafi yapısını, ekonomisini ve kültürünü çok iyi bilmesi gerektiğini özellikle vurguladı.

Söyleşi katılımcılardan gelen soruların cevaplanması ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.