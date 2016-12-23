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  3. Sert oynadıkları için rakipleri sahaya çıkmıyor!
Sert oynadıkları için rakipleri sahaya çıkmıyor!

Sert oynadıkları için rakipleri sahaya çıkmıyor!

Portekiz 4. Lig takımı Canelas, son 11 maçını 3-0 hükmen kazandı

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Portekiz 4. Ligi'nde Canelas'ın rakipleri, sert futbol nedeniyle sahaya çıkmak istemiyor. Şimdiye kadar 13 takımdan sadece biri, Canelas karşısında sahaya çıktı.

Portekiz 4. Ligi ekiplerinden Canelas 2010 son 11 maçını da 3-0'lık skorlarla kazandı ancak bunun nedeni oynadıkları muhteşem futbol değil, rakiplerinin onlarla oynamak istememesi ve bu nedenle sahaya çıkmaması.

Rakipleri, maçların 'terör ortasında' geçtiği gerekçesiyle Canelas'la maç yapmaktan kaçınırken bunun yerine 750 Euro ceza vermeyi göze alıyor. Nitekim internette dolaşan videolar da Canelas'lı futbolcuların oynadığı gaddar futbolu gözler önüne seriyor.

17 maçta 16 galibiyet

Oyuncularının çoğu, FC Porto'nun 'Ultras' taraftar grubu üyesi olan mavi-beyazlı ekip bu sayede ligde bu sezon 17 maçta 16 galibiyet alırken, ligde yer alan diğer 13 takımdan sadece bir tanesi bu ekiple oynama riskini göze aldı.

Eğer kulüp bu şekilde devam edip ligi kazanırsa 3. Lig'de çıkmak için play-off'a katılacak.

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