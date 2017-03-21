“Sesini Yükselt, Haklarını Savun!” Küçük Hibe Programı açıldı

Naci Talat Vakfı’nın IKME Sosyo-Politik Araştırmalar Enstitüsü ile birlikte yürüttüğü Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Sesini Yükselt, Haklarını Savun!” projesi kapsamında küçük hibe çağrısı yapıldı.

Son başvuru tarihi 17 Nisan saat 17.00 olarak duyurulan proje için başvuru formu ve çağrı hakkındaki detaylı bilgilere www.facebook.com/nacitalatvakfi ve “sesiniyukselt.haklarinisavun@gmail.com”dan erişilebileceği kaydedildi.

Başvurular, gerek sivil toplum örgütleri, gerek gruplar ve gerekse sivil inisiyatiflerce yapılabilecek.

Proje Eş Koordinatörü Ebru Deniz Tekman yaptığı açıklamada, “Sesini Yükselt, Haklarını Savun!” projesinin Kıbrıs sivil toplumunun; iletişim yönetimi, hak arama ve savunuculuk becerilerini geliştirmeyi, medya profesyonellerinin ise teknik kapasitelerini artırmayı hedeflediğini belirtti.

GEÇEN DÖNEM 7 STÖ DESTEKLENDİ

Tekman, bu amaçla Kasım 2015 -Kasım 2016 döneminde, sivil toplum ve medya çalışanlarına yönelik toplam 15 eğitimden oluşan kapasite artırma programı düzenlendiğini, eğitimlerin ardından açılan “Sesini Yükselt, Haklarını Savun!” küçük hibe programı ile 7 sivil toplum örgütünün insan hakları ve çevre konularındaki kampanya ve savunuculuk çalışmalarının desteklendiğini söyledi.

ALANLAR

Projenin eş koordinatörü Seziş Thompson ise ikinci küçük hibe programı ile “Sivil, politik, ekonomik, sosyal, kültürel haklar konularında kampanyalar ve lobicilik aracılığı ile farkındalık yaratmak ve sivil toplum aktivistlerini karar verme mekanizmalarına ve kanunların doğru uygulandığını izlemeye dahil olmak konusunda cesaretlendirmek” amacında olduklarını belirtti.

MEDYA ÇALIŞANLARI İÇİN…

Thompson, hibe programının ikinci amacının da medya çalışanlarının medya etiği, şeffaflık, gizlilik, hesap verebilirlik, tarafsızlık, doğruluk gibi temel basın değerleri hakkında farkındalığı artırmaları konusunda desteklemek, medya çalışanları ile sivil toplumun insan hakları, medya etiği, bilgi erişim hakkı, barış gazeteciliği savunuculuğu konusunda beraber çalışmaya teşvik etmek olduğunu söyledi.

Hibelerin 1000 ile 4 bin Euro arasında olacağını belirten Seziş Thompson projelerin 5 ay içerisinde tamamlanması gerektiğini belirtti.