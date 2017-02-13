Sevgililer Günü yine cep yakacak

Bahar Uygur

Ülkemizde birçok sektör yarın kutlanacak Sevgililer Günü’ne odaklandı. İndirim kampanyaları düzenleyen sektör temsilcileri sevgililer pastasından pay almak istiyor. Sevgililer Günü'nde sevgiliye yapılacak bir jestin bedeli, dar gelirlilerin bütçesini de zorlayacak.

14 Şubat’ta dışarıda yemek yemenin bedeli kişi başı 75 TL’den başlıyor. Kuyumcular çeşitli kampanyalar ve indirimler yaparak müşteri çekmeye çalışırken, altın fiyatları 200 TL’den başlıyor.

Çiçekçiler, bu yıl çiçeklerini döviz üzerinden aldıkları için daha pahalı aldıkları halde geçen sene fiyatlarından satış yapacaklarını belirtti. Sevgiliye alınacak bir gülün fiyatı 10 TL’den başlıyor.

KUYUMCULAR

Karasu Kuyumculuk’tan konuştuğumuz Ecmen Avcı, beş taş yüzük alana tek taş hediye ettiklerini söyledi. Buna göre 2.616 TL’lik ürünü 2 bin TL’ye almış oluyorsunuz. Yüzükler, pırlanta 14 ayar kalite taştan oluşuyor. “Aşk hesap tanımaz sloganıyla her cebe uygun bir hesap var” diyen Avcı, kredi kartına iki taksit yaptıklarını söyledi. Bankaların müşterilerine yaptığı kolaylıkla bu taksitler 6-8 taksit arası olabiliyor. 500 TL ve üzeri alışveriş yapanlara ise hayalet kolye hediye ettiklerini belirten Avcı, pazar günü açık olduklarını ifade etti.

Moonstar Gold Kuyumculuk’tan konuştuğumuz Tan Amber, Mikail kolye ve kalp kolye 400,600 TL arası olduğunu, erkekler için kolye ve kravat iğnesinin 1000-1200 TL arası olduğunu sözlerine ekledi.

Fellahoğlu Kuyumculuk’tan konuştuğumuz Laden Fellahoğlu, müşterilerin istekleri üzerine kampanyalar yaptıklarını ifade etti. Fellahoğlu, %50 gümüşte, %50 güzlükte, %50 çelikte, %30 saatte indirimleri olduğunu ifade etti. Fellahoğlu, kolyelerin 200 TL’den başlayan fiyatlarla, saatlerin 150 TL’den başlayan fiyatlarla olduğunu söyledi.

ÇİÇEKÇİLER

Happy Flowers Çiçekcilik direktörü Salime Bıçak, fiyatlarının çok uygun olduğunu söyleyerek saksı çiçeklerinin 10 TL’den başladığını ifade etti. Orkidelerin 65-80 TL arası mavi orkidenin 150 TL olduğunu dile getiren Bıçak, aranjmanlar için çikolata ve gazlı balonları olduğunu belirtti.

Ayılar 30 TL, küçük ayılar 5 TL. Kaktüs aranjmanlar 30 TL’den başlayan fiyatlarla. Gül ve papatya aranjmanları 50 TL’den başlayan fiyatlarla. Güllerin tanesi 10 TL. Saksı güller 25 TL.

Anatolia Çiçekcilik’ten Ferdican Türkseven, orkidelerin 95 TL’den başladığını, dizayn çiçeklerin daha çok para tuttuğunu belirtti. Güller, 10-15 TL arası. Kutu güller 20-45 TL arası.

Türkseven, gülleri dövizle aldıklarını geçen seneye göre pahalı aldıklarını ama kendilerinin geçen senenin fiyatlarıyla satacaklarını belirtti.

Ayıcıklı gül 60 TL’den başlayan fiyatlarla. Helyum balonlar 15 TL müzikli kendi sesini kaydedip sevgiline dinletebileceğin balonlar 90 TL.

Sevgililer Günü hafta içine denk geldiği için bir çok otel ve restoran etkinliklerini 11 şubatta yapmış olsa da 14 Şubat’ın büyüsü bozmayıp o gün etkinlik düzenleyen restoran ve otelleri sevgililer için derledik.

Dereboyu Mardo Sevgililer Günü’ne özel menü kişi başı 75 TL.

Başlangıç Tabağı: Karides kokteyl, krep içerisinde somon ruloları, blue cheese, parmesan peyniri

Ana Yemek: Taze baharatlarla tatlandırılmış ızgara bonfile, vişne sosu yanında haşlanmış sebze, pancarlı patates püresi

Tatlı: Böğürtlenli sufle

1 kadeh şarap

Malpas kişi başı 125 TL. Grup Acoustica Çatalköy Girne

Göçmenköy Dub’LE meyhane Mehmetcan, Didem, Barış, Piyanist Hüseyin

Fix menü: 4 kişiye 70cl yerli veya yabancı içki dahil 85 TL.

Acapulco Otel LA FeMMe Lounge Bar Niyal Öztürk band.

Kemalin Yeri Restaurant 15 çeşit soğuk meze, 5 çeşit sıcak meze, Çipura, ızgara veya Karışık Kebap, Meyve ve Tatlı, İçki dahil 100 TL kişi başı. Bahar Ateş ve Ares Grubu sahne alacak.

Salamis Bay Conti Otel, Selçuk Restaurant’ta Ka Band müzikleriyle açık büfe herşey dahil kişi başı 100 TL.