Sevgililer Günü'nde af diledi

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Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Milattan sonra ilk yüzyıllardan beri her yıl şubat ayının ondördünde kutlanan Sevgililer Günü’nün başlangıcı ile ilgili o günden günümüze kadar gelmiş çeşitli efsane ve hikayeler var.

Bu gelenek dünyada bir çok sürprizlere ve hikayelere tanıklık ederken, 14 Şubat Sevgililer Günü fırsat bilenler bu günü daha da özel kılarak evlilik teklifleri de hazırlıyor. Bazıları için ise işin tam tersi de mevcut. Zira 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevgilisiyle tartışmalı olan bir vatandaş sevgilisinden özür dilemek için Girne'nin çeşitli yerlerine notlar bırakarak sevgilisinden af diledi. 14 Şubat'ı fırsat bilen romantik aşık Girne'nin en işlek caddesi olan Semir Sancar Caddesi üzerindeki kavşağa herkesin ve sevgilisinin de görebileceği şekilde panolar dikti. Notlarda adı görünen Beşire'nin sevgilisini affet affetmeyeceği ise merak konusu.