Sevgilisi için para buketi yaptırdı

Çin'in Çangçun şehrindeki bir çiçekçiye gidip para buketi yaptırmak istediğini söyleyen adam, çiçekçiye toplam 5 bin 197 lira (10 bin yuan) değerinde kağıt para verdi.

100'er yuanlık, toplamda 100 adet kağıt para, çiçekçide kıvrılarak çiçek görünümü aldı.

Sıradışı yılbaşı süprizi ile herkesi şaşırtan genç adam, 'Horoz yılına doğru bir başlangıç yapmak' için böyle bir hediye seçtiğini söyledi. Kız arkadaşının hediyeye nasıl bir tepki verdiği ise bilinmiyor.

​'RENCİDE EDİCİ, ROMANTİK DEĞİL'

Ancak sosyal medya kullanıcıları 'para buketi' fikrine olumlu yaklaşmadı.

Ülkedeki en yaygın sosyal medya ağı olan Weibo'da para buketi fotoğraflarına, hediyenin 'abartılı' olduğu yorumları yapıldı. Bir Weibo kullanıcısı "Kız arkadaşı olsam böyle bir hediyeyi kabul etmezdim. Kız arkadaşını rencide etmekten başka bir şey değil. Romantik de sayılmaz" yorumunda bulunurken, bir diğer yorumda "Kız arkadaşı o paraları yırtıp atsa ne olurdu?" sorusu yöneltildi.