Sevgilisi şişman deyince 65 kilo verdi!

Avustralya'da yaşayan Hayley Westoby, eski sevgilisi tarafından "şişman" diye eleştirilince hem hayatı hem de görüntüsü değişti.

Şu anda 25 yaşında olan Hayley Westoby, üniversite öğrenimi görmeye başladığı ilk yıl yediklerine dikkat etmeyince 116 kiloya kadar çıktı.

Westoby’nin bu halini beğenmeyen sevgilisi kilo aldığı için onu eleştirmeye başladı.

Başlangıçta 4-5 kilo vermek için diyete başlayan Hayley, toplamda 65 kilo verdi.

Eski sevgilisinin eleştirisini dikkate alan genç Hayley Westoby, şimdi sağlıklı beslenip düzenli egzersiz yapaıyor.

Genç kadın kilolarıyla mücadelesini şöyle anlatıyor: "Başlangıçta ne kadar kilo aldığımı hiç fark etmemiştim. Ama sonra çok şişmanladığımı anlayınca önce bir şok geçirdim, ardından da yaşam tarzımı yeniden düzenledim."

Westoby, şöyle devam ediyor: "Sonra kendimi toparlamaya karar verdim ve bir hedef belirledim. Amacım önce beş kilo vermekti. Bu kadar kiloyu çok kısa zamanda verebildiğimi görmek beni motive etti. Sonra da kilo verirken izlediğim beslenme ve egzersiz düzenini sürdürdüm. Toplamda da 65 kilo verdim."