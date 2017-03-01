Sevgilisini horluyor sanıp tekmeledi ama...

25 yaşındaki Lisa Lee, sevgilisi Lewis Little'ı yataktan tekmeyerek ittirdi. Sebebi ise, gece uykusundan uyanmasına neden olan 'horlama sesi' idi ama genç kadın yaptığı hatayı sonradan fark edebildi. Genç adam horlamıyordu; son nefesini veriyordu.

Daily Mail'de yer alan habere göre, Brugada sendromu adındaki rahatsızlık nedeniyle uykusunda can veren Little'ın kalbi, hastalığına dayanamadı.

HORLAMA SESİNDEN RAHATSIZ OLDU, SERTÇE İTEKLEDİ

İngiltere'de yaşanan olayda, Lee, sevgilisini horlamaması için sertçe ittirdiğinde, eline çarşaftan bir ıslaklık geldiğini ve o anda bir şeylerin yolunda gitmediğini anladığını söyledi.

IŞIKLARI AÇTIĞINDA SEVGİLİSİNİN YÜZÜ MOSMORDU

Işıkları açtığında sevgilisinin yüzünün mosmor olduğunu gördüğünü anlatan Lee, talihsiz adamın nefes alamadığını, aciliyetle ambulansı aradığını ifade etti.

Lee, sevgilisinin o andaki yüz ifadesini ömür boyu unutamayacağını belirterek hıçkırıklara boğuldu.

BRUGADA SENDROMU NEDİR?

İlk defa 1992’de Brugada kardeşler tarafından tanımlanmış, hastalık bundan itibaren vaka raporu sayısında hızla büyüyen bir artışa sahip olmuş ve bu büyümeye karşılık olarak hastalık 2005te ikinci konsensüs konferansında 40 yaş altı erkeklerde ikinci önde gelen ölüm nedeni olarak raporlanmıştır (travmadan sonra). İnsidansı bilhassa, önceden ani beklenmedik nokturnal ölüm sendromu (SUNDS) olarak tanımlandığı Güneydoğu Asya’da yüksek olarak görülmektedir; gerçekten de Filipinler’de konuşma dilinde bangungut (“uykuda yükselmek ve inlemek”), Japonya’da pokkuri (“ani ve beklenmedik olarak durma fenomeni”) ve Tayland’da Lai Tai (“uykuda ölüm”) olarak bilinmektedir. 2 gün ila 84 yaş arası değişen tanı yaşı ile birlikte, ani ölüm ortalama yaşi 41’dir.