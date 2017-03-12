“Sevişen ağaç” sevgiye muhtaç

Nadire Bahadi

Kıbrıs adasında ender görülen ve bir tanesi de Girne Kaza Mahkemesi arka avlusunda bulunan Bella Solarius “Sevişen ağaç” kaderine terk edildi.

Koca gövdesi ve ilginç yapısı ile turistlerin ilgi odağı olan asırlık ağaçla kimse ilgilenmiyor.

Yaklaşık 200 yaşında olduğu tahmin edilen, erkek ve dişi gövdelerin birbirlerine sarılarak büyümesi nedeni ile adına aynı zamanda Sevişen ağaç denilen asırlık ağacın, etrafı beton kaplanıp bir karış toprağa muhtaç bırakıldı. Bakımsız kalan ağacın dalları kendi yükünü taşıyamayıp kırılıyor.

Bir hayli bakımsız bırakılan asırlık ağaç tarihi güzelliğini yansıtabilmesi için ilgi bekliyor.

Turistlerin dikkatini çekiyor

Girne’de 3 ayrı yerde bulunan ve bir tanesi de Girne Kaza Mahkemesi avlusunda bulunan 200 yıllık ağaç, yapısı itibari ile turistlerin oldukça ilgisini çekiyor.

Turistler dev ağaçla anı fotoğrafı çekmeye bayılıyor.

Gününü mahkemede geçiren avukatlar ve mahkemede işi olanlarda yaz aylarında ağacın gölgesinden ve serinin faydalanıyor.

Anavatanı Afrika kıtası olan ağacın sarmaşık yapısı ve gövdesindeki dev kovuk pek çok kişinin ilgisini çekiyor.

Tüm bunlara rağmen ise bakımsız bırakılan asırlık ağaç, ne yazık ki yetkililer tarafından hak ettiği değeri görmüyor.

Sıkıştırılan kökleri, kalıbına sığmayarak betonu kırıp büyümeye devam eden ağaç her şeye inat her gün yeni bir sürgün vererek giderek büyüyor.

Ağaç hakkında bilgi veren panonun harap hali ise verilen değeri gün yüzüne çıkarıyor.

Turistler ender bulunan Bella Solarius’un koruma altına alınarak hem turizme kazandırılabileceğini hem de daha uzun yıllar yaşatma şansa sunulabileceği görüşünde.