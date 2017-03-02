Seyrüsefer affı vatandaşı çileden çıkardı

Özlem Çimendal / Deniz Abidin

Hükümetin yürürlüğe koyduğu seyrüsefer affına vatandaştan tepki yağdı. Ödeyenlerin bu afla birlikte aptal yerine konulduğunu savunan vatandaş, seyrüseferlerini ödeyenlerin ödüllendirilmesi gerekirken tam aksine ödemeyenlerin ödüllendirildiğini belirtti.

Affın savunulanın aksine insanları ödememeye teşvik ettiğini dile getiren vatandaş, “Biz ödeyenlerin suçu günahı ne peki? Devlet bu afla ödemeyenleri resmen ödememeye teşvik etti. Biz enayi miyiz?” diye sordu.

“Bizim gibi yasalara uyan vatandaşları aptal yerine koymuş oldular bu afla. Madem ki af çıkacaktı biz niye ödedik o zaman. Biz yasalara uyup düzgün vatandaş olmaya çalıştıkça hükümet tarafından daha da enayi yerine konuyoruz” dedi.

Hükümetin yürürlüğe koyduğu seyrüsefer affına vatandaştan tepki yağdı. Ödeyenlerin bu afla birlikte aptal yerine konulduğunu savunan sokaktaki insan, seyrüseferlerini ödeyenlerin ödüllendirilmesi gerekirken tam aksine ödemeyenlerin ödüllendirildiğini savundu. Affın savunulanın aksine insanları ödememeye teşvik ettiğini dile getiren vatandaş, “Biz ödeyenlerin suçu günahı ne peki? Devlet bu afla ödemeyenleri resmen ödememeye teşvik etti. Biz enayi miyiz?” diye sordu.

“Bizim gibi yasalara uyan vatandaşları enayi yerine koymuş oldular bu afla. Biz niye ödedik madem ki af çıkacaktı. Biz yasalara uyup düzgün vatandaş olmaya çalıştıkça hükümet tarafından daha da enayi yerine konuyoruz” diyen vatandaş, “Olan düzgün, yasalara uyan vatandaşa oluyor her zaman” şeklinde isyan etti.

Vatandaş ne dedi?

Selçuk Erkandal: “Ödemeyenlere mükafat verildi, biz enayi miyiz?”

“Seyrüsefer affıyla ödemeyenlere mükafat verildi. İnsanlar seyrüseferi ödemedi ancak ödüllendirildi affedilerek. Biz ödeyenlerin suçu günahı ne peki? Devlet bu afla ödemeyenleri resmen ödememeye teşvik etti. Biz enayi miyiz? Biz niye ödedik diye soruyorum o zaman madem ki ödemeyenler bu şekilde affediliyor. Asıl seyrüseferlerini ödeyenleri mükafatlandırmaları gerekir ödedikleri için, bunlar her şeyin tam tersini yapıyor bu ülkede. Yaptıkları hangi iş doğru ki seyrüseferler doğru olsun.”

Mehmet Kadiri: “Olan hep yasalara uyan düzgün vatandaşa oluyor”

“Bizim gibi yasalara uyan vatandaşları enayi yerine koymuş oldular bu afla. Biz niye ödedik madem ki af çıkacaktı. Biz yasalara uyup düzgün vatandaş olmaya çalıştıkça bizi daha da enayi yerine koyuyorlar. Yollarda seyrüsefersiz, muayenesiz ve ehliyetsiz araçlar dolu, ne denetim var ne bir önlem. Ehliyeti biten 5 yıl sonra gidiyor başvuruyor yenilemeye, tekrar sınava girmek zorunda kalıyor ancak 5 yıl ehliyetsiz araç kullanıyor bu şahıs, düşünebiliyor musunuz. O kadar umursuz şekilde araç kullananlar var, ama kimsenin bir caydırıcı önlem aldığı yok. Olan düzgün, yasalara uyan vatandaşa oluyor her zaman.”

Serap Özdemir: “İnsanları yasalara uymamaya teşvik ediyorlar”

“Seyrüsefer affıyla yapılan haksızlık, adaletsizlikten başka bir şey değil. Biz sürekli ödüyoruz ödemeyenlere af çıkarıyorlar bu nasıl bir mantıktır bizim günahımız ne? Bu ülkede olan hep dürüst vatandaşa oluyor. İnsanları zorla yasal zorunluluklara uymamaları konusunda teşvik ediyorlar resmen. Düzgün ve dürüst vatandaş olmak suç bu ülkede.”

Saffet Soykal: “Bir uygulamada eşitlik adalet olur”

“Bir ülkede bir uygulama insanların refahı ve iyiliği için yapılır, eşitsizlik yaratması için değil. Eşitlik olması gerekir. Ödeyenler niye ödedi madem ki ödemeyenlere af çıkacaktı. Yapılan uygulama çok mantıksız ve adaletsiz bir uygulama. Seyrüseferlerini ödemeyenlere geriye dönük borç çıkarmaları gerekirken onlar bütün borçlarını siliyor, gülelim mi ağlayalım mı?”

Hasan Özer Mutalip: “Yollar tehlike saçıyor, seyrüsefer affıyla övünüyorlar”

“Ülkede haddinden fazla araç var. Artık bu ülke bu araçları kaldırmıyor. Düzgün bir denetim ve teftiş şart. Kimin ne şekilde araba kullandığı belli değil, yollarımız tehlike saçıyor. Kalkıp seyrüseferde af çıkardık diye övünüyorlar. Önemli olan bunlar değil. Önemli olan ülkeye köklü çözümler getirilmesi.”

Mahmut Yağmur: “Devletin yaptığı hiçbir iş doğru değil”

“Ben ödedim seyrüseferi şimdi benim suçum ne? Ben de mi ödemeseydim, bizi aptal yerine koydular. Ülkede bir tanıdığın bir arkan varsa akan sular duruyor, ayrımcılık adam kayırmacılık ilk sırada. 2 haftada hallolacak işinizi yarım saatte hallediyorlar bir tanıdığınız varsa, ülke rayından çıktı artık. Devletin hiçbir işi doğru değil ki bu doğru olsun. Yaptıkları her iş kaş yapayım derken göz çıkartır cinsten.”

Sedat Mete: “Zorlananlara bir fırsat doğmuş oldu”

“Bence bu uygulama yerinde bir uygulama oldu. Ödeyemeyenler için çok büyük sıkıntıydı. En azından bundan sonrakileri biriktirmeden öderler. Biriktikçe daha kötü oluyordu borç. Böylelikle zorlananlara bir fırsat doğmuş oldu.”

Şevket Sarıhan: “Bir ceza ödeme şartı konulabilirdi”

“Seyrüsefer uygulaması belki adaletli bir şekilde yapılsaydı daha güzel sonuçları olabilirdi diye düşünüyorum. Ödeyenlerle ödemeyenler arasında bir haksızlığa neden oldu. Bence ödemeyenlerin hepsini iptal etmek yerine bir tane ödeme şartı koşulabilirdi. Böylelikle, ödeyenler de isyan etmez ayrıca da devletin kasasına da bir katkısı olurdu diye düşünüyorum.”

Kemal Özdevim: “Namuslu kesim öder, namussuzlar yer”

“Ben seyrüseferimi her zaman düzenli öderim. Arada sırada bu aflar oluyor. Ancak ben vatandaş olarak hiçbir zaman bu aflardan yararlanamadım. Yararlananlar kendi taraftarlarıdır, hükümetin kendi adamlarıdır. Namuslu kesim öder, namussuzlar yer. Hükümetin aldığı bu kararları doğru bulmuyorum. Öncelikli konular dururken hükümet bunlarla zaman harcıyor. Biz enayi miyiz ki zamanında seyrüsefer harcımızı ödedik.”

Hasan Ceylanlı: “Hükümetin artık bu kötü icraatlarından bıktık”

“Her yıl düzenli ödüyorum. Ödeyen halk ne olacak? Biz polis yazmasın, ceza almayalım diye ödüyoruz. Her 3 yılda bir seyrüsefere af çıkar. “Sumak dayıdır” bunlar. Hükümetin artık bu kötü icraatlarından usandık, ilgilenmiyoruz. Geceleri uykumuz kaçar. Ödemeyenlere af gelir, biz sürekli ödüyoruz. Bu sefer kimse ödemesin. Ben artık seyrüsefer harcı ödemeyi düşünmüyorum. Bu halk enayi değildir. Bugüne kadar düzenli ödeyen de ödemeyecek artık.”

İbrahim Miharbi: “Vatandaşı memnun edecek hiçbir icraatları yok”

“Ben bir vatandaş olarak her zaman seyrüseferimi ödüyorum. Ödemeyen varsa demek ki sıkıntıdadır ki ödeyemiyor. Herkes memur değil ki ödesin. Ben öyle insanlar bilirim ki geceleri kapısının arkasına tüp koyarak uyur. Anahtar yaptıracak gücü bile yok. Hükümet bu konularla zaman harcayacağına vatandaşı içinde bulunduğu zor durumdan kurtarsın. Seyrüsefer affı doğru bir karar olabilir. Hükümetin ivedilikle alması gereken başka kararlar var. Seyrüsefer harcını ödemeyen varsa, bu devleti kandırıyor anlamında değildir. Ekonomik olarak zor durumdadır ki ödeyemiyor. Gün olur hastaneye gidiyoruz, en basitinden panadol hapı bile bulamıyoruz. Devletin bu konulara eğilmesi gerekir. Mercedes almaya para bulabiliyorlar fakat vatandaşı memnun edecek hiçbir icraatları yok.”